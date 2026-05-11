Handige tips uit de buurt – door Tuutjefluiter (11 mei 2026)

Oosterhaar

Feestweek 6 t/m 13 juni, met o.a. Koffieconcert, Buurtdag bij de Mellenshorst, vossenjacht,

tienermiddag, pubquiz, theater Pannenkoek, dorpswandeling door Oosterhaar , bustocht, dans workshops, autosterrit, fietstocht , 80&90’s party en meer: https://onsbelangoosterhaar.nl/

Expositie

30 mei t/m 14 juni Biotoop KEL-30 Vleugel G: Expositie Frêle.

Paterswoldse-en Hoornsemeer route 7 juni 11-17 uur Rondje Meer- een open atelierroute van ca. 18 km, ideaal voor een fietstocht. Routekaarten verkrijgbaar bij de kunstenaar waar je start, kies je voor Wall House#2 dan is daar tussen 11 en 12 uur koffie met een lekkernij, meer

Clockhuys

19 mei 20-21.30 uur De laatste Mestbult, film van Thom Verheul. Over o.a. Albert Jan Veldman een 90 jarige boer in Noordlaren. Het Gorecht is een van de mooiste, maar ook een van de meest kwetsbare natuurgebieden in het Noorden. Er wordt al jaren samengewerkt aan een wankel evenwicht tussen natuurbeheer en landbouw met zijn vele uitdagingen: weidevogelbeheer, predatie, waterwinning en wateropslag, verdroging en veenoxidatie en bodemdaling door winning van aardgas.

Entree 10 euro, pinnen aan de zaal, aanmelden: geboektinharen.com

Clockhuysplein voor senioren

19 mei 13.30 uur op bezoek bij de Mikkelhorst, aanmelden kan bij: 0612272526 en info@clockhuysplein.nl

15 mei de dag na Hemelvaart is het Clockhuysplein gesloten.

Jeugd

Elke zaterdag 11.30-13.30 uur Nescio Hotel hip-hop lessen voor 9-16 jaar

https://www.socialebrigade.com/weekprogramma-lessen

Sport

26 mei Tennis & Squashclub Haren : Avond voor hieuwe leden met om 19 uur beginnerstoss, heel laagdrempelig en 20.30 uur Voorlichting m.b.t de sport. Opgeven voor de avond kan bij: https://www.tsharen.nl/index.php?page=660&sid=1

5 juni 19.30-21 uur Hoeksteen, P. Wierengaweg Schaakclub Haren- Ladies Night, kom gratis kennismaken, aanmelden via: bestuur@schaakclubharen.nl

23 mei 17 uur VV Gorecht de Koepel, live muziek na afloop van de wedstrijd Gorecht 1

https://www.vvgorecht.nl/155/23-05-2026/agenda/

29, 30, 31 mei Hoornseplas Tweeslag Beach volleybaltoernooi. Op zaterdag single-sex toernooi, flunkybal, silent disco en zondag mix toernooi. Vrijdag de 29e is er een wedstrijd voor bedrijven.

Aanmelden: https://www.tweeslag.nl/actueel/activiteiten/tweeslag-beach-2026

Glimmen

Groenenberg 13 mei 19.30 uur Filosofische tafel met Margit Vegter, niet zwaar, wel diepgaand. Iedereen is welkom, kosten 10 euro. Aanmelden kan via activiteiten@de-groenenberg.nl

20 mei 14 uur lezing Egbert Boekema: Het ontstaan van het Paterswoldse- en Zuidlaardermeergebied. Kosten 7,50 euro, aanmelden: geboektinharen.com

12 juni 20 uur Meezingcafé met begeleiding van Jasper Blokzijl, het thema is “All about love”.

Loop gezellig binnen, toegang gratis.

Noordlaren

Hoeksteen iedere woensdagmorgen 10-12 uur Zin in een babbeltje of een kopje koffie, de krant lezen of in een boek snuffelen? Kom binnen, er is een leestafel en in de hal kunnen boeken gedoneerd worden. En bij het haventje is een bibliokar, meer:

Klooster Yesse

Opgravingen op kloosterterrein door studenten Groninger Instituut voor Archeologie (RuG) van 11 mei tot en met 5 juni. Elke werkdag om 14 uur rondleiding langs de putten door de archeologiestudenten. Essen 7, Haren.

Wandelen

Een korte kunstroute van 1 km op en bij het terrein van de Mikkelhorst:



Een wandeling van ong. 6,5 km met beschrijving door het dorp Noordlaren:



28 mei 20 -21.15 uur Kunsthistoricus Geert Pruiksma neemt je mee langs ‘kunst op straat’. Over de oudst bekende kunst op straat en langs bijzondere periodes en projecten. Start op het plein bij het Hoofdstation Groningen Deze stadswandeling langs de kunstwerken duurt 1,5 uur en de afstand is 1 km. Kosten 12,50 euro, max. 75 tickets , aanmelden: geboektinharen.com