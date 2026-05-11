Kinderen kunnen naar workshop ArtOranje op zaterdag 16 mei

Door: Redactie

Op zaterdag 16 mei kunnen kinderen uit Haren in ’t Clockhuys hun eigen

kunstwerk maken in aanloop naar kunstbeurs ArtOranje. De workshop is de eerste van drie

in de regio en vormt de opmaat naar de KinderKunstParade op zondag 7 juni in MartiniPlaza

Groningen. Aansluitend vertrekt theatermaker Ton Meijer met een team Groningse

kunstenaars op tournee langs bibliotheken in Europese hoofdsteden, met een selectie van

de kinderkunstwerken aan boord.

Workshop in ’t Clockhuys

Onder begeleiding van een kunstenaar ontwerpen kinderen een canvastas rondom het

thema Beweging. De workshop vindt plaats op zaterdag 16 mei van 13:00 tot 16:00 uur in ’t

Clockhuys. Deelname is gratis en aanmelden hoeft niet.

Bij meer dan 115 winkels in de regio zijn bovendien gratis kinderkaartjes voor de beurs op te

halen. Zoek naar de oranje ArtOranje stop-poster bij de winkel. Voor volwassenen zijn

tickets online voordeliger: een dagkaart kost op martiniplaza.nl €7,50 en een weekendpas

€12,50, aan de kassa is dat €10 en €15.



Drie wijken, één parade

Naast Haren vinden vergelijkbare workshops plaats in Paddepoel (zaterdag 23 mei) en de

Groningse binnenstad (zaterdag 30 mei, tijdens Lutje Lokaal Zaterdag). Op zondag 7 juni

komen alle kinderen samen in MartiniPlaza Groningen, waar kinderburgemeester Biene het

lint van de KinderKunstParade doorknipt en de kinderen met hun zelfgemaakte tas in een

vrolijke stoet over de beursvloer lopen. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen met hun

gratis kinderkaartje toegang krijgen tot de beurs.

“We zijn een kunstbeurs voor iedereen en willen ook de volgende generatie laten zien

hoeveel plezier je kunt beleven aan kunst maken, ontdekken én bewonderen,” zegt Phylicia

Akkermans, projectleider van ArtOranje. “Met deze workshops halen we de beurs naar de

wijken toe. Op 7 juni komen de kinderen, hun tassen en hun ouders samen in MartiniPlaza.”

Van Groningen naar Europa

De parade eindigt buiten MartiniPlaza, als de kinderen Ton Meijer en zijn Groningse team

uitzwaaien. Meijer, theatermaker met ruim twintig jaar ervaring in werk met kinderen en

kunst, vertrekt met een selectie van de kunstwerken richting de bibliotheken van Europese

hoofdsteden. In 2027 keert hij terug naar Groningen voor de tweede editie van ArtOranje.

Daarmee verbindt het programma een lokaal kinderverhaal met een Europees podium,

passend bij de ambitie van Groningen als kandidaat voor Europese Culturele Hoofdstad

2033.

“Wat de kinderen in Haren gaan maken, neem ik mee Europa in,” aldus Ton Meijer. “Niet als

achtergrond, maar als hoofdrol.”

Over ArtOranje



ArtOranje vindt plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2026 in MartiniPlaza Groningen. Met

meer dan 120 exposanten is het de grootste kunstbeurs van Noord-Nederland. Splinter

Chabot opent het evenement op zaterdag met een live talkshow. Tickets via martiniplaza.nl.