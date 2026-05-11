Kinderen kunnen naar workshop ArtOranje op zaterdag 16 mei
Op zaterdag 16 mei kunnen kinderen uit Haren in ’t Clockhuys hun eigen
kunstwerk maken in aanloop naar kunstbeurs ArtOranje. De workshop is de eerste van drie
in de regio en vormt de opmaat naar de KinderKunstParade op zondag 7 juni in MartiniPlaza
Groningen. Aansluitend vertrekt theatermaker Ton Meijer met een team Groningse
kunstenaars op tournee langs bibliotheken in Europese hoofdsteden, met een selectie van
de kinderkunstwerken aan boord.
Workshop in ’t Clockhuys
Onder begeleiding van een kunstenaar ontwerpen kinderen een canvastas rondom het
thema Beweging. De workshop vindt plaats op zaterdag 16 mei van 13:00 tot 16:00 uur in ’t
Clockhuys. Deelname is gratis en aanmelden hoeft niet.
Bij meer dan 115 winkels in de regio zijn bovendien gratis kinderkaartjes voor de beurs op te
halen. Zoek naar de oranje ArtOranje stop-poster bij de winkel. Voor volwassenen zijn
tickets online voordeliger: een dagkaart kost op martiniplaza.nl €7,50 en een weekendpas
€12,50, aan de kassa is dat €10 en €15.
Drie wijken, één parade
Naast Haren vinden vergelijkbare workshops plaats in Paddepoel (zaterdag 23 mei) en de
Groningse binnenstad (zaterdag 30 mei, tijdens Lutje Lokaal Zaterdag). Op zondag 7 juni
komen alle kinderen samen in MartiniPlaza Groningen, waar kinderburgemeester Biene het
lint van de KinderKunstParade doorknipt en de kinderen met hun zelfgemaakte tas in een
vrolijke stoet over de beursvloer lopen. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen met hun
gratis kinderkaartje toegang krijgen tot de beurs.
“We zijn een kunstbeurs voor iedereen en willen ook de volgende generatie laten zien
hoeveel plezier je kunt beleven aan kunst maken, ontdekken én bewonderen,” zegt Phylicia
Akkermans, projectleider van ArtOranje. “Met deze workshops halen we de beurs naar de
wijken toe. Op 7 juni komen de kinderen, hun tassen en hun ouders samen in MartiniPlaza.”
Van Groningen naar Europa
De parade eindigt buiten MartiniPlaza, als de kinderen Ton Meijer en zijn Groningse team
uitzwaaien. Meijer, theatermaker met ruim twintig jaar ervaring in werk met kinderen en
kunst, vertrekt met een selectie van de kunstwerken richting de bibliotheken van Europese
hoofdsteden. In 2027 keert hij terug naar Groningen voor de tweede editie van ArtOranje.
Daarmee verbindt het programma een lokaal kinderverhaal met een Europees podium,
passend bij de ambitie van Groningen als kandidaat voor Europese Culturele Hoofdstad
2033.
“Wat de kinderen in Haren gaan maken, neem ik mee Europa in,” aldus Ton Meijer. “Niet als
achtergrond, maar als hoofdrol.”
Over ArtOranje
ArtOranje vindt plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2026 in MartiniPlaza Groningen. Met
meer dan 120 exposanten is het de grootste kunstbeurs van Noord-Nederland. Splinter
Chabot opent het evenement op zaterdag met een live talkshow. Tickets via martiniplaza.nl.
