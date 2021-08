Column Bert Heikens, huisarts te Haren – augustus 2021

Column:

Door: Redactie

Scherp blijven

Tijdens een dienst op de huisartsenpost onlangs vroeg een jonge collega wat het geheim is van een oudere huisarts om het vak een leven lang leuk te houden. Ik vertelde haar dat dat het vooral belangrijk is met een goed praktijkteam samen te werken. Je steunt elkaar maar je kunt ook goed met elkaar sparren of onderling kritisch zijn. Juist om de kwaliteit en kennis te blijven borgen, ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is om je te blijven spiegelen aan collega’s. Dit kun je onder andere doen door nauw met collega’s samen te werken, of door nieuwe huisartsen op te leiden. Daarbij is het de kunst om je toetsbaar op te stellen. Als collega’s moet je elkaar kunnen raadplegen maar ook moet je kritiek van elkaar kunnen verdragen. Ik werk sinds vele jaren met veel plezier samen met een paar andere dokters in mijn praktijk. We leren veel van elkaar, kunnen elkaar aanvullen waar nodig en houden elkaar scherp. En zo leert het hele praktijkteam van elkaar. Dit maakt het werk zo fijn en als vanzelf houd je de kwaliteit daarmee op een zo hoog mogelijk niveau. Ook hebben we steeds meer samenwerking met andere zorgaanbieders buiten onze eigen praktijk om de zorg rondom onze patiënten zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Ook dit draagt natuurlijk in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de zorg die we samen kunnen leveren. “Kortom”, zo vertelde ik aan mijn jonge collega, “zo blijf ik plezier in mijn werk houden.” En u als patiënt vaart er ook wel bij.