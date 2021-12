Column Bert Heikens, huisarts te Haren (december 2021)

Column:

Door: Redactie

Werelden

Onlangs had ik een avonddienst op de huisartsenpost in Scheemda. Die post is gevestigd in het nieuwe ziekenhuis langs de A7. Het was al donker toen ik kwam aanrijden vanaf de snelweg. Het ziekenhuis doemt dan plots voor je op aan de rechterkant. De dienst verliep redelijk rustig, behalve op het laatst toen ik ook nog wat patiënten moest insturen. Het bleek dat het ziekenhuis vol lag en ik moest dus een ander ziekenhuis gaan bellen. Iets wat op moment van schrijven van deze column veel voorkomt, volle ziekenhuizen, vol met zieke mensen met ieder hun eigen verhaal en ongetwijfeld veel coronamisère. Na de dienst reed ik weer naar huis, weer terug de donkere wereld in. Af en toe een verlichte kerstboom. Het was een bijzondere gewaarwording om me te realiseren hoe schril het contrast is tussen de ziekenhuiswereld en daarbuiten de wereld die gewoon door lijkt te blijven gaan. De kerstbomen buiten, de gezelligheid in de huizen, de auto’s op de snelweg. Niemand beseft wat er in die andere wereld plaatsvindt, waar angst en onzekerheid maar al te vaak de norm zijn. Dit is denk ik ook een manco van de coronacrisis, niemand heeft een exact beeld van wat er zich in die andere wereld afspeelt en dan kun je je er dus ook nooit een goede mening over vormen. Ik reed naar huis met een beetje weemoedig gevoel, want ik kon weer even de ellende achter me laten, ik reed die andere wereld weer in. Ik realiseerde me heel goed hoe mooi die buitenwereld dan ook toch is. Alles draait gewoon door en die kerstbomen geven een fijn gevoel. Dat is een wereld die we echt moeten blijven koesteren. Maar laten we vooral niet die andere wereld vergeten en daar ook af en toe even aan blijven denken. De werkers in de zorg die ook met de Kerst voor iedereen klaar staan en de patiënten die het moeilijk hebben. Aan elkaar blijven denken, het helpt ons allen de crisis door. Fijne Kerstdagen!