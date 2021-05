Column Bert Heikens, huisarts te Haren mei 2021

Column:

Door: Redactie

Vroeger, nu, morgen

Erasmusheem, u kent het vast nog wel. Sterker nog, het heet nu Erasmusstaete en het gebouw is geen verzorgingshuis meer. Jarenlang heb ik daar veel patiënten gehad, en kwam ik daar bijna wekelijks. Ik herinner me nog Fred van de receptie, velen van de verpleging en verzorging. Een gezellige tijd als ik er zo op terugkijk. In die tijd was het ook heel gewoon dat als je met een patiënt vastliep thuis, ik ze meestal de volgende dag even in Erasmusheem kon laten opnemen, voor herstel of soms voor definitieve opname. Nu is het allang gesloten als verzorgingshuis en is de ouderenzorg hopeloos complex geworden. Iemand laten opnemen met spoed betekent soms dat de patiënt ergens in de provincie terecht komt. En als huisarts ben je dan al gauw vele telefoontjes en formulieren verder. Vaak verlang ik nog naar die tijd waar de regeltjes nog niet overheersten en er nog makkelijk zaken geregeld konden worden. Anderzijds blijft het ook allemaal wel weer veranderen en geregeld ook wel weer ten goede. Momenteel zijn we in Haren bezig met het opzetten van een beter functionerende ouderenzorg. In een soort proefopzet zijn we bezig met een geriater die bij mensen thuis komt. Deze specialisten ouderengeneeskunde kunnen de huisarts ondersteunen, samen met een team casemanagers dementie, praktijkondersteuners. Het is nu de kunst deze allemaal in een bepaald systeem te laten draaien zodat elke thuiswonende oudere zoveel mogelijk ook thuis geholpen kan worden en ook zo goed mogelijk kan blijven wonen. Vooral ook om eerder genoemde spoedopname te voorkomen. Dit is natuurlijk toch wat de mensen in kwestie meestal het allerliefst willen en daarnaast werkt het geld besparend voor de zorg. Ik houd u op de hoogte.