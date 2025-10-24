Column Bert Heikens, huisarts te Haren (oktober 2025)

Column:

Door: Redactie

Jubileum

Op 1 oktober 2000 begon ik aan een spannend avontuur: mijn eigen huisartsenpraktijk. Ik nam de praktijk over van mijn opleider en voorganger, Olaf Zersch. We konden het goed met elkaar vinden en ik had tijdens mijn opleiding met veel plezier in zijn praktijk gewerkt. Toen hij wilde stoppen, mocht ik het stokje overnemen. Zo begon het, in een noodgebouw op het parkeerterrein achter de voormalige Apotheek De Oude Middelhorst. Ik had één assistente, Marianne. Zij werkte ook al bij mijn voorganger en ze werkt, tot mijn grote vreugde, nog steeds bij mij. Mijn echtgenote deed de organisatie en boekhouding. We zijn gestart met papieren dossiers en de beroemde groene kaarten. Alles ging met de hand, inmiddels bijna onvoorstelbaar. We stapten meteen over op computers en begonnen met het digitaliseren van dossiers, agenda’s en boekhouding. De praktijk groeide gestaag. In de loop der jaren veranderden veel solopraktijken in groepspraktijken. Zo kwamen er ook bij ons collega-huisartsen bij. Inmiddels werk ik met drie huisartsen, een AIOS (huisarts-in-opleiding), vier assistentes, twee praktijkondersteuners Somatiek, twee praktijkondersteuners GGZ, een spreekuurondersteuner en ook een praktijkmanager. Niet omdat het moest, maar omdat ik vooral dokter wilde zijn: zorg leveren en er zijn voor mijn patiënten. Ook mijn vrouw werkt achter de schermen nog altijd mee. Na het noodgebouw verhuisden we nog drie keer en inmiddels zitten we alweer bijna vier jaar in ons moderne pand aan de Mellenssteeg. We maakten vele maatschappelijke en politieke veranderingen mee, zoals het verdwijnen van het ziekenfonds in 2006. En ook na 25 jaar staan we niet stil: één van onze assistentes specialiseert zich in vrouwenspreekuren en kunstmatige intelligentie doet voorzichtig zijn intrede. De tijd van de solopraktijk is voorbij, maar ons doel blijft hetzelfde: er voor u zijn, in goede en minder goede tijden. Dichtbij, vertrouwd en met een betrokken team. Want de huisartsenzorg is en blijft de solide basis van de Nederlandse gezondheidszorg.