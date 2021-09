Column Bert Heikens, huisarts te Haren – september 2021

Column:

APK

Uitgebreide lichamelijke controles bij de dokter, alles lijkt goed en dan toch ziek worden. Het komt voor helaas. Veel mensen doen jaarlijks een zogenaamde check-up, een APK voor je lichaam. In principe is hier niks mis mee mits je je maar realiseert dat het geen 100% garantie geeft. Dit betekent dus dat je nooit alles kunt voorzien, ook al zijn er nog zoveel medisch preventieve testen op de markt. Je kunt het een beetje vergelijken met een auto. Je merkt niks, de laatste grote beurt was prima en toch sta je plotseling met pech langs de kant. Dit kan je dus overkomen, hoe frustrerend ook. De kunst is hiermee om te gaan. Of je accepteert dit gegeven of je blijft zoeken naar die zekerheid. Je moet, vooral met een ouder wordend lichaam, een bepaalde modus hierin zien te vinden. Erg lastig maar niet onmogelijk denk ik. Wat in ieder geval helpt is actief te blijven. Mijn advies is zoveel mogelijk te bewegen, een dagschema houden en sociale contacten onderhouden. Dit leidt af van piekeren over je gezondheid. Je zult merken dat je hierdoor als vanzelf wat gelukkiger kunt leven. Zie het als een ouder wordende auto: af en toe een preventieve check of een reparatie bij problemen, maar wel gewoon blijven doorrijden en hem goed vertroetelen en onderhouden.