Column Emile Koopmans – augustus 2021

Column:

Door: Redactie

Broodje Poep

Jakkes. Bah! Twee totaal verschillende horeca-etablissementen in Haren zijn onlangs geschilderd in dezelfde bruine kleur. Hoe is dit mogelijk? Hebben ze dezelfde schilder? Waarom kiest horeca deze kleur? Ik neem aan dat men bij de keuze nadenkt, of klanten de nieuwe kleur aantrekkelijk vinden, of juist niet. Want de gasten willen iets lekkers komen eten. Waarom wordt er dan gekozen voor deze afstotelijke en onwelriekende bruine kleur?

Kleur heeft functie. Dat weet u. En ik ben er niet op tegen, dat de kleur van een gebouw, zo nu en dan, verandert. Zeker bij gebouwen die een aanzuigende werking moeten hebben. U herinnert misschien mijn columns over het entreegebouwtje van de Hortus en het rode kerkje in Haren: mooie voorbeelden van kleurveranderingen met een positief effect.

De Beachclub Kaap Hoorn is een verzameling van tegen elkaar geplaatste dozen met verschillende afmetingen. In het oorspronkelijke ontwerp werden deze dozen onderscheiden door de toepassing van meerdere kleuren. Het waren frisse tinten: lichtblauw, oranje en wit, passend bij het zonnige karakter van de Beachclub. Het zag er vlot uit, herkenbaar en jong. Maar door alles in één donkere kleur te schilderen, zijn de dozen samengevloeid en is het gebouw als een plumpudding in mekaar gezakt en getransformeerd tot crematorium. De jeugdige uitstraling is verdwenen en het samenraapsel van dozen is gedegradeerd tot een anonieme platte koeienvlaai.

Het café met cafetaria aan de Oude Middelhorst was oorspronkelijk een wit boerderijtje; best aardig in zijn soort. Maar de achtereenvolgende gebruikers verrommelden het geheel met foute aanbouwen en lelijke reclameborden. Vuilnisemmers en andere troep moesten aan het zicht worden onttrokken en de voorbijgangers werden, op dit mooie kruispunt, getrakteerd op een akelige Gamma schutting. Met de nieuwe bruintint is geprobeerd het geheel minder schreeuwerig te maken, maar de opzichtige elementen zijn helaas gehandhaafd.

Kleur is gelukkig niet voor de eeuwigheid. Maar helaas wél voor een aantal jaren. De beide eigenaren zouden, in alle respect voor hun bereidheid om te investeren, eens een advies moeten inwinnen. Niet alleen over de kleur, maar vooral ook over alles wat beeldbepalend is rond hun gebouw. Vreemde ogen zien meer. En vreemde neuzen ruiken meer.