Column Emile Koopmans (februari 2021)

Column:

Door: Redactie

Sofia Loren’s architect

“Mag ik jouw bril even afzetten liefje?”, vraag ik regelmatig aan dames met een bril. “Dat staat je veel leuker!” Als ik het gevoel heb dat de bril iets verhult, mooie ogen, of een mildere gezichtsuitdrukking, dan ben ik zo brutaal. Het is waarschijnlijk beroepsdeformatie van een vormgever. Laatst reageerde een dame op mijn brutaliteit, toen ik haar bril voorzichtig had afgenomen, met het gevatte antwoord: “Inderdaad, nu zie je er veel leuker uit!”

Een bril kan voor een gezicht ook een verbetering zijn (als ik dát vermoed, dan zeg ik niks). Een groot montuur, bijvoorbeeld, kan een kader geven aan de ogen. Kijk naar Sofia Loren. Zij draagt vaak brillen met hele grote glazen (Google: Sofia Loren met bril). Door het forse montuur worden haar prachtige ogen geaccentueerd. Een architect zou haar dit geadviseerd kunnen hebben. Want in de architectuur doen we vergelijkbare dingen. Omkader een raam en het krijgt betekenis.

De hoekwoning aan de Potgieterlaan in Haren is daar een goed voorbeeld van. De eenvoudige woning is, denk ik, ooit gewoon door een aannemer bedacht. Maar nu is er, neem ik aan, een architect langs geweest. Hij gaf de woning extra cachet door het toevoegen van zinken kaders. Met een forse nieuwe dakkapel accentueert hij de entree. Het simpele raam in de kopgevel op de begane grond heeft een kader gekregen met een grotere maat, waardoor het meer betekenis heeft naar de straat. En er is nog meer gebeurd. Het overstek van het pannendak is rond het hele huis verwijderd, waardoor het dak minder, als paraplu, het beeld domineert. De schoorstenen mogen nu ook meedoen in de architectuur. Het metselwerk van de begane grond is mee-gestukadoord, waardoor er eenheid is ontstaan en het huis meer op de grond staat. Ook de kleinste raampjes zijn verwijderd en verrommelen het geheel nu niet meer. Het pand is voornamer geworden. Kortom er is over nagedacht. Hulde aan de opdrachtgever, die een architect inhuurde om van zijn huis een schoonheid te maken. De architect heeft het huis een complete facelift gegeven. Hiermee wordt het, net als Sofia, vast ook 90. Hij heeft het huis door een ringetje gehaald: hij gaf haar een nieuw kapsel, hij poederde haar neus en zette een bril op. En inderdaad, ze ziet er ineens veel leuker uit.