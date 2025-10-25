Column Goede Raad, door Ietje Jacobs (VVD)

Column:

Door: Redactie

Ietje Jacobs zit nu nog in de gemeenteraad van Groningen en gaat met die functie stoppen.

Half miljard

U bent vast allemaal wel eens in de Oosterpoort geweest of heb er wel eens voor langs gereden. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat de Oosterpoort een oud gebouw was, niet duurzaam en niet toekomstbestendig, niet geschikt voor datgene wat de cultuurmarkt nodig had. Daarnaast was met name op popcultuur erg in opkomst en was er ook in Noord Nederland behoefte aan een popzaal voor concerten tot ongeveer 3200 bezoekers. We hebben altijd het idee omarmd dat je de functies van de huidige Oosterpoort moest behouden, dus een variëteit aan zalen en dan een grote popzaal extra. Dat is goed voor de cultuursector, maar ook als trekpleister en natuurlijk ook voor ons als inwoners. Daarnaast waren zowel SPOT, EuroSonicNoorderSlag, het Noord Nederlands Orkest en het Prins Clausconservatorium blij met deze plannen. In 2016 werd de nieuwbouw geraamd op €180 miljoen. Jarenlang plannen gemaakt, locaties onder de loep genomen en een voorkeur uitgesproken: het Spoorkwartier een nieuw te ontwikkelen stadswijk achter het Centraal Station in Groningen. Daar zou een nieuw muziekcentrum het kloppend hart moeten worden. Maar de opeenvolgende colleges treuzelden enorm en echte plannen kwamen er niet. Afgelopen voorjaar toonde onderzoek aan dat een nieuw muziekcentrum inclusief parkeergarage in een 1e raming ongeveer €480 miljoen zou kosten. Dat was teveel en te risicovol. In plaats van te kijken waar het goedkoper kan, kwam het college met iets nieuws uit de hoge hoed: verbouw van de Oosterpoort, weet u wel dat gebouw wat oud was, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Blijkbaar kan dat 10 jaren later wel. En een losse popzaal achter het station, wat mij betreft een bizarre keuze, weg schaalvoordelen, dubbele voorzieningen en een jarenlange verbouw van de Oosterpoort. Waar moeten in die tijd ESNS, NNO, SPOT en het Conservatorium heen? Niemand weet het, we weten ook niet wat het kost, is het wel goedkoper dan €480 miljoen? Ons alternatief: onderzoek een herschikking van de panden rondom de huidige Oosterpoort en kijk of we toch 1 muziekcentrum inclusief popzaal op 1 plek kunnen krijgen. Helaas werd dat niet omarmt en gaan voor een suboptimale variant waarvan we niet weten wat het kost, maar ik denk zomaar in de buurt van een half miljard….