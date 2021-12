Column Heiko Jan Mein, fysisch chemicus in Haren (december 2021)

Column:

Zoet in bittere tijden

December is een maand waarin we volop verleid worden tot het eten van chocola. Mensen waarderen deze lekkernij vooral door de smaak en roes van tevredenheid die je ervan krijgt. Chocola bestaat in vele verschijningsvormen: repen, hagelslag, pasta, met gebak en koekjes, in figuurtjes of als cacaoboter voor diverse toepassingen. Met de introductie van allerlei nieuwe receptcombinaties is chocola momenteel zelfs extra populair. De Maya’s en Azteken ontdekten destijds al het genot en de kracht van het bonenextract van de theobroma-cacaoboom, die ze ‘xocoatl’ noemden. Vroeger was de cacaoproductie vooral geconcentreerd in Zuid-Amerika, maar nu is dat wereldwijd rond de evenaar verspreid.

Chocola is niet direct een smakelijke lekkernij. Eerst moeten de cacaobonen worden geplukt, gegist, gedroogd, geroosterd en verwerkt tot cacaoboter. Met toevoegingen wordt dit gemengd (‘concheren en tempereren’) en gegoten tot eindproducten. In de 19e eeuw werd het in Europa voor het eerst verkocht als consumptie door de Britse firma ‘Fry’s Chocolate’. Chocola is wereldwijd geliefd, met aan de top de Zwitsers, die jaarlijkse ruim 12 kg per persoon opeten. In Nederland is dat zo’n 5 kg/jaar.

Veel producten lijken op chocola, maar zijn nep-chocoladeproducten. De term ‘chocola(de)’ als voor- of achtervoegsel van een productnaam mag alleen worden gebruikt als het voldoet aan de Warenwet. Zo mag ‘hagelslag’ alleen ‘chocoladehagelslag’ heten als het 32% cacao bevat.

Er bestaan veel fabels over chocola: Het is dikmakend, verstoppend of veroorzaakt acné. Maar dat doen vooral de suiker- en vettoevoegingen. Chocola bevordert de spijsvertering en is goed voor hart en bloedvaten. Het bevat ruim 800 stoffen, waaronder flavonoïden en antioxidanten, die kanker-veroorzakende radicalen afvangen. Verder cafeïne, theobromine en theofylline (zoals in koffie en thee), dat opwekkend werkt. Bestanddelen als tryptofaan, tryptamine en anandamide, stimuleren de aanmaak van dopamine en serotonine (‘gelukshormonen’). De drogerende werking is echter zeer gering en niet-verslavend.

Maar of je dit nu wel of niet weet, voor velen is chocola gewoon lekker in welke vorm of combinatie dan ook.