Column Heiko-Jan Mein, fysisch chemicus te Haren – mei 2021

Column:

Door: Redactie

De Corona-zelftest

De inmiddels bekende ‘corona-zelftesten’ zijn volop in opmars. Ze zijn nu al vanaf vijf euro te koop bij drogisten en supermarkten. Echter hebben veel zelftesten maar een betrouwbaarheid vanaf zo’n 55%. Het testresultaat is indicatief en wordt sterk bepaald door fysieke omstandigheden. Je kunt daarom nooit op basis van de uitslag met zekerheid zeggen of je wel of niet besmet bent.

Er zijn neus/keel-slijm-zelftesten en serologische testen (via een druppel bloed). De meeste snel-zelftesten zijn zogenaamde antigeentesten. Antigenen zijn virus-eiwitmoleculen (in dit geval SARS-CoV-2-antigenen) die een afweerreactie bewerkstelligen in het lichaam waardoor COVID-19-antistoffen aanmaakt worden om het virus te bestrijden. Een testbuisje bevat een hoeveelheid COVID-19-antistoffen en een mini-mechanisme met kleurstof. Om te testen moet je een hoeveelheid vloeistof uit de neus-keelholte in het testbuisje druppelen. Als je besmet bent met het virus, dan bevat dit SARS-CoV-2-antigenen. Er kan dan een chemische reactie optreden tussen de virus-antigenen en de antistoffen in het buisje. Deze reactie activeert tevens een kleurstofreactie die een zichtbaar indicatie-streepje vormt. In principe is de test dan positief. Maar door stoffenvariaties in je lichaam kan de test ook vals-positief of vals-negatief zijn. Er waren dan relatief te veel stoffen of juist te weinig stoffen die hebben gereageerd. Ter controle zou je een vergelijkbare bloed-antigeentest kunnen doen.

Meer betrouwbaar is een PCR-test (een polymerase kettingreactie-test). Dat is de standaardtest voor het aantonen van een actieve virusbesmetting op basis van aanwezigheid van genetisch virusmateriaal (RNA). Deze test geeft voor minimaal 75% een betrouwbaar resultaat, maar ook nooit 100%. Deze test kun je niet eenvoudig zelf doen. Het testonderzoek gebeurt in een laboratorium. Is er virus-RNA aanwezig in het slijm dan komt er een moleculaire-kettingreactie op gang. Als er voldoende reactiemateriaal is gevormd, wordt via een chemische analyse bekeken of sprake is van het bedoelde genetische molecuul. De testprocedure wordt veel gebruikt en kan tegenwoordig snel en gemakkelijk gebeuren. PCR-testen worden ook toegepast bij andere besmettingen met micro-organismen of virussen.