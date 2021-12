Column Hein Bloemink (december 2021)

Column:

Door: Redactie

Opinie Café

De website van Haren de Krant heeft een forum, waar mensen kunnen reageren op Harense zaken. Ik zie dat als een soort Opinie Café waar iedereen welkom is. Ik ben als redacteur de portier. We hebben deurbeleid: wie zich in het café misdraagt komt er niet meer in. Na jaren lukt het me steeds beter (hoewel nog niet perfect) om invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen hun reacties (soms boos en kritisch) willen plaatsen. Ik vind dat de sfeer nu best goed is. Ik plaats grove of beledigende reacties niet. Maar dit jaar was dat me bij twee reacties niet genoeg. Ik vond ze zo onder de gordel, dat ik de mensen persoonlijk wilde spreken. Nummer één wenste een Harense restauranthouder o.a. een vreselijke ziekte toe toen die in het nieuws was (Coronabeleid). De man die dit schreef heb ik gebeld en hij zag wel in dat dit niet door de beugel kon. “Ik schreef het geëmotioneerd en heel boos”, gaf hij als verklaring. Hij beloofde de volgende keer beter op te letten. Nummer twee noemde vluchtelingen ‘uitvreters op kosten van de belastingbetaler’ en betichtte ons forum van censuur (hij vond dat ‘walgelijk’). Ik heb het geplaatst, maar met hem heb ik wél contact gezocht. Met deze heer was heel goed te praten over migratiebeleid. Hij mag zijn ongezouten mening hebben, maar kan het schriftelijk kennelijk alleen kracht bijzetten met agressie. Mijn conclusie is dat het online formuleren van een opinie een hele kunst is, die niet iedereen verstaat. Maar iedereen mag desondanks online alles uitbraken en daar komen brokken van. Ruzie in het Opinie Café. Het splijt de samenleving. Mijn advies: schrijf je mening zo op, dat je het ook recht in het gezicht van je doelwit zou durven zeggen. Ik wens u fijne feestdagen en vooral een harmonieus 2022!