Column Hein Bloemink, december 2022

Hulde aan Wijnberg

In augustus 1986 verdween Cheryl Morriën (7) spoorloos uit IJmuiden. Ik raakte in 1989 door toeval bij deze zaak betrokken, omdat ik er een artikel over zou schrijven. Ik zat bij haar ouders aan de tafel, haar portret stond op het dressoir. Het meisje keek me aan met ogen die leken te zeggen: zoek mij, vind mij. De wanhoop van de ouders bracht mij ertoe om zoekacties op touw te zetten. Dat hield ik vol tot 1992. De laatste actie was aan de hand van een getuigenverklaring: zoeken in de Kennemerduinen. Teleurgesteld haakte ik af en verloor de hoop dat er ooit bekend zou worden wat er met het meisje was gebeurd. Totdat ik vorige maand een interview las met Anthony Wijnberg uit Groningen. Die was begin jaren 90 de advocaat van Michel S. uit Assen. Die vrachtwagenchauffeur die werkte in Yde had al enkele kinderen misbruikt en gedood. Omdat hij op de dag van Cheryl’s verdwijning niet was teruggekomen van verlof in de TBS kliniek en hij in Noord-Holland was geweest, rees de verdenking dat hij ook Cheryl had ontvoerd, misbruikt en gedood. Hij ontkende. Enkele jaren later verbrandde hij na een incident met terpentine in de gevangenis. Dood. Had hij zijn geheim meegenomen in zijn graf? Nee, zegt Anthony Wijnberg. De man heeft in een vertrouwelijk gesprek reeds begin jaren 90 aan hem opgebiecht dat hij Cheryl ook had gedood en begraven ‘ergens in de duinen’. Wegens zijn beroepsgeheim bleef Wijnberg zwijgen, maar nu S. toch dood is meende hij de ouders te kunnen helpen door het geheim prijs te geven. Een goede zaak. Helaas wordt zijn empathische keuze nu weer volop bekritiseerd en bestraft. Een verdachte moet kunnen vertrouwen op het beroepsgeheim van de advocaat. Wat de critici vergeten is dat er nu geen verdachte meer is, die geschaad kan worden. En dat er wél een moeder is, die eindelijk zekerheid wil hebben over haar kind. Zo simpel is het, maar helaas wordt de goede bedoeling van de advocaat weer dood-geredeneerd door moraalridders. Wie nu nog kan vertellen wáár Cheryl is begraven, wordt de held van 2023.