Column Hein Bloemink – juni 2021

Column:

Door: Redactie

Brandstichters

Zelden heb ik een boek gelezen dat mijn visie op gebeurtenissen zo radicaal heeft veranderd. Het heet ‘Zo hadden we het niet bedoeld’ en reconstrueert tot in detail de toeslagen affaire. Wie was daarin volgens u de grote boosdoener? De belastingdienst denkt u? En wie waren de onverschrokken Robin Hoods? Renske Leijten en Pieter Omtzigt denkt u? Dan heeft u dit boek zeker nog niet gelezen. Het verhaal is heel anders: Leijten en Omtzigt hebben deze affaire namelijk zelf mede veroorzaakt. Zij stichtten (mede) de brand en laten zich nu als helden eren. Het boek laat zien dat het allemaal begon met Bulgarenfraude. De media bliezen de zaak enorm op en de belastingdienst werd de grote schlemiel. Leijten en Omtzigt hitsten de regering op om kei-en-keihard op te treden tegen deze fraude. Vanaf dat moment werden wetten aangescherpt, ook voor kinderopvangtoeslag. Aangemoedigd door Leijten en Omtzigt werd de controle van burgers meedogenloos en RTL Nieuws stookte het vuur op met ronkende en subjectieve berichtgeving. Binnen die belastingdienst begon het geweten te knagen en de staatssecretaris waarschuwde in de Kamer: ‘pas op, het wordt zo streng dat de goeden onder de kwaden gaan lijden’. Leijten en Omtzigt fulmineerden: ‘niks mee te maken, aanpakken die hap’. Ambtenaren vonden het vreselijk om gezinnen in het ongeluk te storten, maar werden ertoe gedwongen. De wet is de wet vonden Leijten en Omtzicht. En toen het eenmaal uit de hand was gelopen veranderden deze brandstichters handig van rol. Ze spraken schande van het optreden van de overheid en RTL Nieuws stookte ook dat vuurtje op met demonisering van de belastingdienst en die werd als een kat in het nauw. Haatzaaien was het, want het volk werd opgezet tegen de overheid die precies deed wat de Kamer had geëist. Dat Omtzigt nu overspannen is heeft misschien te maken met hard werken, maar misschien spreekt ook zijn geweten een woordje mee. Hij heeft immers brand gesticht en is daarna als held gaan blussen. Dat vreet energie, da’s hard werken.