Column Hein Bloemink – maart 2021

Onderbuik-piraten

We hebben ons recht op vrije meningsuiting helaas verknoeid. We kennen blijkbaar het verschil niet meer tussen ‘onderbuik-piraterij’ en ‘meningen’. De vrijheid van meningsuiting is een groot recht en bij zorgvuldig gebruik wordt de samenleving er veel beter door. Helaas wordt dit recht steeds vaker misbruikt door mensen die hun ‘onderbuikgevoel’ verkondigen als ‘mening’ en daarvoor kapen zij ook nog eens de social media als roeptoeter. De grootst mogelijke onzin wordt rondgepompt en daar wordt dan weer op gereageerd, zodat niemand er ook maar iets beter van wordt. Door ‘onderbuikgevoel’ kun je misschien prima een emotie laten zien, maar een goede discussie sla je ermee dood. ‘Meningen’ behoren volgens mij samen te gaan met kennis van zaken en argumenten. Vroeger kregen onderbuik-piraten bijna geen podium en werden de werkelijk nuttige discussies meestal gevoerd op plekken waar de echte beslissingen moesten worden genomen. Door social media echter krijgen uitschelders, beledigers en onwetenden alle ruimte. Ik noem het piraterij. Ik had als kind altijd al een grote spreekdrang, maar mijn moeder hield me voor: ‘Als je niks te zeggen hebt, hou dan je mond’. De onderbuik-piraten rukken intussen verder op, er bestaan zelfs robots en onderbuik-fabrieken die het gif der domheid in de samenleving spuiten. Ze lijken aan de winnende hand. Wat jammer, want zij overschreeuwen de mensen met échte meningen en argumenten. Politici zou ik willen aanraden: besteed je kostbare tijd aan meningen en niet aan onderbuik-piraten. Het zal je besluitvorming ten goede komen.