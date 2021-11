Column Hein Bloemink – november 2021

Column:

Door: Redactie

Praatpodium

Lokale journalistiek vind ik prachtig. Met Haren de Krant probeer ik de samenleving niet te splijten, integendeel. Positief kritisch mag best, maar die opvatting wordt door de meeste journalisten niet gedeeld, zo is mijn indruk. Ik proef zuur wantrouwen en argwaan tegen bestuurders en politici. Sportjournalistiek verafschuw ik. Er wordt teveel gekletst. Schaatswedstrijden zijn niet om door te komen. Als je de wedstrijden zelf zou samenvatten heb je een uurtje schaatsen, maar de uitzending duurt wel zes uur. Erben Wennemars houdt niet op en de interviewers ook niet. Het heeft toch ook geen enkele zin om een schaatser te vragen wat hij voelde bij de finish, want die is gewoon doodmoe. Tactiek: ze zeggen toch dat ze zo snel mogelijk wilden rijden. Sport is een genot om naar te kijken, maar niet om eindeloos over door te praten in de media. Talkshows zijn ook al zo’n mal die gevuld moet worden. Er wordt bijvoorbeeld in duizend varianten over de corona crisis gepraat. Niemand, maar dan ook niemand weet precies hoe het zit, maar iedereen mag erover praten. Ze zeggen: ‘ik weet niet hoe het zit, maar het zit zo.’ Paroles, paroles, paroles (Dalida) schiet keer op keer door mijn hoofd. Door de nieuwe media krijgen praters een onmetelijk podium. En dat podium moet worden gevuld, ook als ze niks te zeggen hebben. Onder het mom van ‘beerputten openen’ en ‘onrecht aan de kaak stellen’. Het schiet door. Wat was ik blij toen ik zondag Lars van der Haar bij Studio Sport zag na het winnen van de wereldbeker veldrijden. De ‘briljante vraag’ van de interviewer was: “Waarom gaat het opeens zo goed met jouw prestaties?” Waarop de vermoeide Van der Haar met een oneliner antwoordde en het onbenul afstrafte: “Ik weet het niet. Het leven is goed.”.