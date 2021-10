Column Hein Bloemink, oktober 2021

Column:

Door: Redactie

Prik-file

Vorige week ging ik een griepprik te halen bij huisartsenpraktijk De Hondsrug in Haren. Deze praktijk zat vroeger in Glimmen, dus dit halve dorp is daar patiënt. Ik kwam aanrijden aan de Erasmuslaan en zag een ophoping van auto’s,e-fietsen en mensen. Een rij van 50 meter stond op straat te wachten en mijn eerste gedachte was: ‘Bekijk het maar’. Enkele minuten later kwam ik bij zinnen. Waarom zou ik me ‘te goed’ voelen om in de rij te staan voor die prik? Iedereen roept altijd ‘druk druk druk’, maar dat is zo langzamerhand een standaard antwoord op de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’ Dus keerde ik op mijn schreden terug om aan te sluiten. Ik kon het niet nalaten een foto van deze ‘prik-file’ te maken en tot mijn verrassing zag ik op die foto opeens mijn eigen vrouw staan aan de staart van de rij. We stonden vanaf dat moment samen te wachten en het was heel gezellig. Het dorp Glimmen ontmoette elkaar weer eens. Er werd gegroet, gekletst en gelachen. Ik zag veel mensen met wie ik in de jaren 90 op het schoolplein in Glimmen stond of oud papier in containers propte. Ik zag mensen met wie ik onze kinderen aanmoedigde op het voetbalveld. Ja, ik zag eigenlijk in één oogopslag het verouderingsproces van de mens. Al die gezichten hadden nu rimpels, de haren waren grijzer en lijven soms wat ‘voller’ (of juist dunner) dan toen. En ja, dat geldt allemaal ook voor mij. Honderd dorpsgenoten stonden feitelijk in het gelid en toonden elkaar blijmoedig hoe ze de 60 gepasseerd waren. Dokter Rosier en zijn assistente stonden lachend met de naalden klaar om hun werk te doen. Onbedoeld waren zijn de organisator van een kort en gezellig buurtfeestje, waarvoor dank!