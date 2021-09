Column Hein Bloemink, september 2021

Column:

Door: Redactie

Schandpaaldemocratie

We leven in een ‘afzeik samenleving’. In een wereld waarin iedereen een mening heeft over alles en deze bovendien via 1000 kanalen kan ventileren. Ik sluit me van deze kanalen overigens af, want het gewauwel levert niet veel op. Waar ik me echter zorgen over maak is dat politici tegenwoordig hun werk moeten verrichten terwijl hun handen en hoofd in een schandpaal zijn vastgezet. Wethouders, raadsleden, ministers…ze zitten allemaal klemvast, waardoor ze enerzijds hun werk niet kunnen doen en anderzijds voortdurend worden bekogeld met tomaten, eieren en hondenpoep. Het lijkt wel een nationale sport van burgers én journalisten om politici belachelijk te maken. Het kan niet denigrerend genoeg zijn. Snedig en vaak hoogmoedig wordt het werk van onze bestuurders afgebroken met ferme taal, die nu eenmaal hoort bij stuurlui aan wal. Hierin schuilt een groot gevaar, want er komt een dag dat politiek geen eervolle baan meer is. Dat wordt de dag dat tweederangs burgers (of erger) het stuur in handen nemen en dan zijn we verder van huis. Ik zou dus willen dat we politici minder storen tijdens hun werk en dat we hun werk pas beoordelen als het klaar is. En dan in nette taal. Dat we politici waarderen en respecteren, omdat daar beter beleid uit zal voortkomen. Dat we politici niet automatisch wantrouwen en dat we ook eens uitgaan van de goede intenties van deze mensen. Stop de Schandpaaldemocratie en waardeer de politiek. PS: nee, ik leef niet onder een steen, maar ben moe van de betweters!