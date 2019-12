Column Huub van ‘t Hek – december 2019

Column:

Door: Redactie

The Last Christmas

Huub van ‘t Hek

Hoeveel toekomst zou het klassieke Kerstverhaal nog hebben? Het verhaal over Bethlehem, de herders, de schaapjes, het kribje, Jozef en Maria, de engelen en de Drie Koningen? Het christelijke verhaal over de ontmoeting van hemel en aarde is eind 3e / begin 4e eeuw geschreven om een veel ouder verhaal uit de natuur te overschaduwen. De viering van de Keermesse – elkaar jaarlijks opnieuw ontmoeten in het Nieuwe Licht – moest worden vervangen door de viering van de geboorte van Jezus als het Nieuwe Licht in de wereld.

Ondanks de christelijke variant is de natuurlijke variant nooit weggeweest. De Keermessse heeft ons de begrippen Kerstmis, kermis, kerkmis en kerstmarkt gebracht. Uitgedrukt in een groene winterboom met zilveren ballen en kaarsjes. In de 13e eeuw wordt de Kerststal geïntroduceerd. Het stalletje staat altijd onder de boom als twee varianten op één thema: kind zijn van het Licht en niet van de Duisternis.

Sint Nicolaas en St. Martinus worden als nieuwe christelijke voorbeelden aan de opgang naar het Kerstfeest toegevoegd. Juist van hun tweeën leren wij dat wij voor elkaar het Nieuwe Licht zouden moeten zijn. Dat wij bestaan bij de gratie van de gunfactor van de ander. De ontmoeting op aarde in het teken van de transactie in de hemel. In de vroegere, kleine gemeenschappen is dat zeker zo beleefd. De moderne, veelal geanonimiseerde wereld heeft dat nagenoeg onmogelijk gemaakt.

Voor een terugkeer naar de oorsprong is veel te zeggen. Het is de terugkeer naar de Keermesse. Uit de duisternis treden in het Nieuwe Licht. Het opnieuw ontwikkelen van de gunfactor. Een wereld die denkt in de ontmoeting als basis voor de transactie. Dat is denken in opbrengst en niet in kosten. De wereld waarin het bestaansrecht van ieder individu wordt erkend en gehonoreerd. Anders gezegd: wij komen tezamen, dat staat vast. Maar de vraag is waar: bij het stalletje of rond de vuurkorf op het marktplein?