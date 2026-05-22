Stichting Clockhuysplein gaat in winterslaap, wat betekent dit?

Misschien gek, maar deze zomer gaat de Stichting Clockhuysplein in winterslaap. Men staakt op eigen initiatief per 1 juli haar activiteiten, maar het is denkbaar dat de stichting weer wakker wordt en haar activiteiten voor ouderen in Haren ooit weer gaat hervatten. Voor de meeste activiteiten zoekt men nu onderdak bij andere organisaties. Dit klinkt allemaal cryptisch en vraagt om duiding.

Foto: Saskia Kleiverda, de drijvende kracht achter de activiteiten.

Wat doet Clockhuysplein?

Deze stichting, door de gemeente gesubsidieerd, ontwikkelde activiteiten voor ouderen in Haren met als belangrijkste doel ‘ontmoeting’ en ’tegengaan van eenzaamheid onder ouderen’. In de praktijk bracht de stichting iedere maand een levendig programma van uitstapjes, koffiebijeenkomsten, lezingen, tai chi, optredens, discussieclub en cursussen. Om dit mogelijk te maken ontving het bestuur jaarlijks incidentele subsidies, waarmee ook een medewerker (Saskia Kleiverda) kon worden betaald om alle activiteiten te coördineren. Zie ook: www.clockhuysplein.nl

Waar wringt de schoen?

Volgens voorzitter Ton Sprenger begon de schoen al in 2025 te wringen, omdat het bestuur soms verstrikt raakte in ingewikkelde subsidieregels. Maar wat belangrijker was: men was nooit zeker of de gemeentelijke subsidie van tienduizenden euro’s verlengd zou worden of niet. Sprenger: “Die onzekerheid was erg vervelend, want je kunt bij nieuwe initiatieven nooit zeker zijn of ze kunnen voortbestaan. Ook voor onze medewerker was dat erg lastig. We hebben als bestuur veel tijd en energie gestoken in het overleven. Ja, overleven. Want dan bleek er een bepaalde subsidie weer te stoppen en moesten we weer met de pet rond om gaten in de begroting te dichten.” De subsidie van de gemeente loopt overigens nog door tot 1 oktober 2026, wat dit betreft had de stichting nog tot en met september kunnen blijven draaien.

Erop of eronder?

In maart van dit jaar ontstond commotie toen het gerucht ging dat de gemeente de subsidie van Stichting Clockhuysplein per oktober 2026 zou stopzetten. Dat gerucht klopte niet, want wethouder Inge Jongman had hierover nog helemaal geen beslissing genomen. Wél werd duidelijk dat de gemeente en Clockhuysplein nog moesten afstemmen hoe en of op dezelfde voet kon worden voortgegaan. Ton Sprenger: “We zijn inderdaad met wethouder Inge Jongman om tafel gegaan en zij had waardering voor alles wat we in Haren tot stand hadden gebracht. Maar tegelijk werkt de gemeente aan structureel ouderenbeleid. Er is onderzoek gedaan en zij vertelde dat waarschijnlijk pas in het najaar duidelijk zou worden welke kant het zou opgaan. Dat was voor ons reden om in prima harmonie te besluiten zelf de activiteiten te stoppen. We willen de onzekerheid niet langer laten voortduren.”



Winterslaap

Volgens Sprenger had de wethouder begrip voor het besluit, maar heeft ze nog wel gevraagd om nog even door te gaan totdat het nieuwe beleid door de gemeenteraad was goedgekeurd. Maar het bestuur bleef bij haar besluit om te stoppen, zodat aan de onzekere financiële situatie een eind komt. “Dat betekent niet dat we alles zomaar stopzetten”, zegt Sprenger. “We gaan nu hard aan de slag om de activiteiten tijdelijk onder te brengen bij andere Harense organisaties, zoals Forum Bibliotheek. De ouderen om wie het allemaal gaat moeten er namelijk niets van merken.” Wat het bestuur betreft blijft de stichting bestaan, maar stapt straks het bestuur wel op. De lege stichting kan weer worden opgetuigd zodra de gemeente zekerheid kan geven over een structurele financiering. Dan kunnen de bestaande activiteiten (en misschien nog nieuwe) weer onder de paraplu van Clockhuysplein worden geplaatst.



Kritische noot

Wat Ton Sprenger betreft zijn de beslissingen in prima harmonie met de gemeente genomen. Hij laat doorschemeren dat de ouderen in Haren er waarschijnlijk geen nadeel van zullen ondervinden, maar hij kraakt ook een kritische noot. Hij zegt: “De regelgeving van subsidies bij de gemeente zijn heel erg ingewikkeld en de communicatie is soms niet helder. Daar kom je als gemiddelde burger met hart voor Haren gewoon niet doorheen en dat is erg jammer. Het heeft ons als vier goedbedoelende amateurs heel veel energie en tijd gekost. Een voorbeeld: we hebben nog wat geld in kas en hebben gevraagd of we dat nog mogen inzetten voor activiteiten. Kijk, daar komt dan geen antwoord op. Dat geeft onzekerheid.”

Disclaimer

Tot zover de actuele situatie van Stichting Clockhuysplein. Het is goed om nog even duidelijk te vermelden dat dit verhaal niets te maken heeft met Clockhuys Cultuur (de Harense cultuurorganisatie) en ook niet met ’t Clockhuys als cultuurcentrum. De namen lijken op elkaar en dat zou tot verwarring kunnen leiden.

De redactie heeft contact opgenomen met de gemeente, waar wij op dit tijdstip (vrijdagmiddag 17.15 uur) nog geen directe reactie konden optekenen. Zodra deze reactie er is, publiceren we die hieronder.

