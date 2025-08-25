Kijken naar oude brandweerwagens (en nieuwe) op 30 augustus

Door: Redactie

Vrijwilligers, waaronder oud-brandweercommandant Reint Flanderijn, koesteren de oude Chevrolet brandweerwagen. Dit voertuig bereikt in augustuis de leeftijd van 70 jaar.

Reint Flanderijn: “We gaan op 30 augustus de verjaardag vieren. We zijn met teamleden en vrijwilligers vanaf 2003 bezig geweest om de Chevrolet in zijn huidige staat te brengen. Vanaf de vakantie vorig jaar hebben we nogmaals de Chevrolet een opknapbeurt gegeven en ingericht met materiaal dat we in de loop van de jaren hebben verzameld. Wij gaan als Chevrolet-groep samen met de personeelsvereniging van de Brandweerpost Haren deze dag verzorgen.”

Iedereen is welkom: 30 augustus 13.00 tot 16.00 uur

Locatie: Brandweerkazerne Felland, Haren

Daar staan diverse Brandweer oldtimers en de huidige brandweervoertuigen. Men krijgt uitleg over de Oldtimers door leden van de Stichting Brandweer Oldtimers Groningen. Leden van de Post Haren geven uitleg over het huidige materieel. Het motto is: Oude en Nieuwe Brandweervoertuigen