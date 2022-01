Column Huub van ’t Hek – januari 2022

Column:

Door: Redactie

Diks doun in toene

“U woont te groot”. Op de stoep staat een emotieloze man die ik niet ken. “Ik ben van Groen Links”, zegt hij, “Wij hebben vastgesteld dat u te groot woont. U woont op 550 vierkante meter, dat is de oude Harense maat. Met de fusie is die maat veranderd. De Groningse maat is 180 vierkante meter. Op uw perceel kunnen dus drie huizen staan in plaats van één”. Hij zegt het zonder een spier te vertrekken. “Als wij na 16 maart een absolute meerderheid in de gemeenteraad hebben veroverd, zullen wij grote delen van Haren opnieuw gaan inrichten. Het zijn de mensen van uw leeftijd die de doorstroming op de woningmarkt vertragen en tegenhouden. Wij regelen dat daar een eind aan komt”.

“Hoe groot is het perceel van uw eigen ouderlijk huis?”, vraag ik. “Om precies te zijn: 1435 vierkante meter”, zegt hij, “maar omdat het onder Natuurbescherming valt, kan het perceel niet gesplitst worden. Die status zal gehandhaafd moeten blijven. Ook dat zullen wij regelen”.

“Voor hoeveel kinderen en volwassenen is uw huis het ouderlijk huis?, vraag ik. “Voor vier mensen”. zegt hij, “Voor mijn ouders, mijn broer en mijzelf. Voor de rest voor niemand”.

“In dit huis gaat het om zeker twintig mensen die het huis willen beschouwen als hun ouderlijk huis”, zeg ik, “Dat is wat wij noemen de Harense maat. Een huis dat niet vraagt naar status of afkomst, maar je welkom heet en rust gunt. Een huis waar elk kind heeft kunnen spelen en elke volwassene zijn eigen verhaal heeft kunnen vertellen. Een huis waar veel partijtjes zijn gehouden en iedereen van de partij mocht zijn. In uw wereld is dat niet zo. Daar moet je van één partij zijn. Wie niet van die partij is, telt niet mee. Mijn advies: vier uw Groningse overwinning op 16 maart met een Groningse barbeque. Lekker Diks doun in toene”.