Column Huub van ‘t Hek – juni 2021

Column:

Door: Redactie

Code Oranje

Bij Code Oranje is het oppassen geblazen. Voor de ernst van de Covid Pandemie, de ontwikkeling van regen en harde windstoten, supportersgedrag tijdens het EK Voetbal en wangedrag van het koningshuis.

De Covid Pandemie loopt langzaam ten einde. Variant Delta houdt Code Oranje nog even in de lucht. Na 1 juli zal Covid onder ons blijven als een gangbaar, dagelijks ziektebeeld.

Code Oranje blijft, zolang de extremen in het weer toenemen. Of het nu gaat om regen, zon, hitte, kou of vorst, dat maakt niet uit.

Het EK Voetbal is van heel tijdelijke aard. Die Code Oranje dus ook.

Voor alle koningshuizen in Europa is het Code Oranje met uitzicht op Code Rood en Zwart. Dat is de conclusie van Jan van den Berghe in zijn studie “De Stoeterij van Europa, de Coburgs en hun klim naar de macht”. Een troon als verdienmodel. Van Europa tot Zuid-Amerika. Mensen die volhouden dat zij de ware vertegenwoordigers van God op aarde zijn. Dat zij daarom verheven zijn boven de Tien Geboden, de Grondwet en de daaruit voortvloeiende wetten. Voor elke waarheid hebben zij een leugen.

In de ernst en de aard van het sociale, economische en financiële misbruik zijn Coburg vrouwen minstens zo geëmancipeerd als Coburg mannen. Echtscheiding, kinderhandel en seksueel misbruik is schering en incest. De eredivisie wordt gevormd door Victoria (1819-1901) in Engeland, Wilhelm 1 (1797-1888) en Wilhelm II (1859-1941) in Duitsland en Leopold 1 (1790-1865) en Leopold II ( 1835-1909) in België.

De Oranjes komen één keer voor in het boek. Onze latere koning Willem II(1792-1849) gaat naar Engeland als huwelijkskandidaat voor kroonprinses Charlotte. Bij de eerste aanblik van zo’n onopgevoede boerenpummel is het bij Charlotte gelijk Code Zwart.

Nederland is een Republiek, waarin wij de president koning noemen en het presidentschap erfelijk hebben gemaakt. Ook voor de troon van die republiek is het Code Oranje met uitzicht op Code Rood en Zwart.