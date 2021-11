Column Huub van ’t Hek november 2021

Column:

Door: Redactie

Mondkapjeswinst gaat

boven ziekenhuis veiligheid

Huub van ’t Hek

Van het Covid verhaal lig ik regelmatig wakker. Ik vraag mij steeds weer af waarom. Ben ik te koppig om zelf gedachten, redeneringen, conclusies en definities te willen en te kunnen verzinnen? Of vertik ik het eenvoudig om mijn ogen te sluiten en mee te gaan met de waanzin van prikstraten en mondkapjes? Waarom heeft het gezonde verstand ons in deze zo snel verlaten?

Mijn eigen lichaam dicteert mij de grenzen van mijn handelen. Een hartaanval in 2005 gevolgd door vijf bypasses. De bijwerking van de eerste prik was een forse klap op mijn hart. Flink schrikken. Na de tweede prik deed die vorm van hartfalen zich zeven keer voor.

U begrijpt mijn conclusie: ik word voorlopig niet meer geprikt.

Het Covid virus kan de oorzaak van de pandemie niet zijn. Wel het gevolg. De oorzaak is het Zuckerberg Syndroom: winst gaat boven veiligheid. Mondkapjes-winst gaat boven ziekenhuis-veiligheid. De wereld is één grote, financiële instelling geworden. Die mentaliteit heeft het Covid Virus gecreëerd. Zolang wij die mentaliteit niet bestrijden, zal Covid ons blijven bezighouden.

Daarom zijn er miljoenen mensen die een hun moverende reden hebben om niet (meer) geprikt te willen worden. Omdat het resultaat van het vaccineren, gezien het aantal besmettingen, te wensen overlaat. Omdat het wettig en overtuigend bewijs van vaccinatie niet wordt geaccepteerd. De overheid eist het politiek voorgeschreven bewijs.

Covid is van een medisch probleem gepromoveerd tot een politiek probleem. Eerst was de druk op de zorg het doorslaggevende criterium, toen het aantal besmettingen per dag en nu is het de mate van publieke (on)gehoorzaamheid die de scherpte van de maatregelen bepaalt.

Covid bestrijden en het Zuckerberg Syndroom in stand houden. Dat is het werkelijke probleem. Wie helpt ons aan de prikkels om het Zuckerberg Syndroom aan te pakken? Zolang wij daartoe niet in staat zijn, moeten wij mee in het geloof, dat niet een prikkel, maar een prik het beste bestrijdingsmiddel is.