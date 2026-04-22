Column van Hein Bloemink – april 2026

Merlin

Mensen die stom turen op hun smartphone zonder aandacht voor hun omgeving: het is mij een gruwel, helemaal als ze dit doen op fiets of scooter. U herkent dit? Toch wordt dit een lovende column over ‘mensen die turen op hun smartphone’. De smartphone heeft niet alleen de donkere kant van verslaving en a-sociale media, maar kan ook een stimulans zijn om naar buiten te gaan voor een wandeling in de natuur. Ja heus. Binnen mijn familie ontdekte iemand de app Merlin Bird. Als je die hebt gedownload opent zich de wondere wereld van vogels spotten. Je doet de microfoon aan en het ding vangt beter dan jijzelf vogelgeluiden op. Zodra een vogel is herkend toont hij de naam en een foto van het beestje en wat denk je: binnen een paar minuten blijk je te zijn omringd met spechten, roodborstjes, kwikstaart, kneu, goudvink…noem maar op. Je bent op slag niet meer eenzaam in het groen. Ik was verbijsterd, want nu merk ik pas hoeveel vogels je hoort zonder ernaar te luisteren. En nu komt de grap: mijn kleinkinderen zien er een spel in: vogels spotten. Ze vragen of er nog gewandeld gaat worden in de avondschemering, ze fietsen naar het Boeremapark in de hoop iets zeldzaams te spotten en ook de Onnerpolder is ontdekt: daar werd de blauwborst en de zeearend gespot. Laatst gingen we met zijn allen naar het Scharlakenbos, waar ze naast het oude buitenbad de ijsvogel hadden gespot. Het moet een gek gezicht zijn: een familie met smartphones in de hand en de blikken omhoog gericht. Maar ik vind het echt geweldig dat zo’n apparaat kinderen (en volwassenen) in beweging krijgt. Wie nu nieuwsgierig is: de app heet Merlin Bird, is gratis en…ik heb geen aandelen in dat bedrijf. Veel plezier.