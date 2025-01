Gastcolumn ‘Goede Raad’ door Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD Groningen

Column:

Petities voor de gemeenteraad

In Haren circuleert een petitie om de bouwplannen rondom het Haderaplein niet in de huidige vorm door te laten gaan: minder volume, minder bomenkap en geen supermarkt. Deze petitie is inmiddels ruim 800 keer getekend en zal vast binnenkort worden aangeboden aan de gemeenteraad. Een petitie is een mooi middel voor belanghebbenden om aandacht te vragen voor een onderwerp: dat de raad iets juist wel moet doen, iets niet moet doen, iets moet terugdraaien. Ik neem u graag mee met de petities die de afgelopen jaren zijn aangeboden aan de gemeenteraad en hoe dat de besluitvorming heeft beïnvloed, deze opsomming is niet om u te ontmoedigen. Ruim 1.000 handtekeningen van bewoners uit het Hoornsemeer om betaald parkeren niet in te voeren. De inwoners zagen geen problemen en dus geen noodzaak om betaald parkeren in te voeren. Klopt niet aldus meerderheid raad: er was wel een probleem, betaald parkeren werd ingevoerd. Ruim 15.000 handtekeningen voor behoud kunstijsbaan in Groningen, hierover is nog geen besluit genomen, dus de invloed is niet bekend. Ruim 3.800 handtekening tegen de invoering van de reclamebelasting maakten niet zodanig veel indruk dat de besluitvorming werd teruggedraaid. Ruim 1.600 handtekeningen werden er aangeboden om het geheugenpaviljoen (stuk oud ringweg) niet als kunstwerk te plaatsen in de Oosterpoortwijk. Deze laatste petitie leidde er toe dat de burgerraadpleging wordt overgedaan. Al lijkt dit nieuwe proces er vooral op dat het college haar best doet om het geheugenpaviljoen er door te drukken. En op dit moment loopt er nog een petitie om de onvrede te uiten over het nieuwe systeem van de bezoekersvergunningen. Maar gelet op de vele discussies die hierover in de raad zijn gevoerd denk ik dat de coalitiepartijen bij het door hun bedachte systeem blijven.

U zou zich kunnen afvragen wat de waarde van een petitie is? Trekt de meerderheid van de raad zich niets aan van wat de burger wil? Dat is misschien erg stellig, maar deze hoeveelheid petities geeft wat mij betreft aan dat de afstand tussen het huidige bestuur en de inwoners groot is. Dat komt het vertrouwen in de politiek niet ten goede.