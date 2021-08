Gastencolumn Roeli Mossel (Zonnehof)

Column:

Door: Redactie

Wij zijn in onze organisatie erg blij met alle inzet van de vele vrijwilligers. Wat prijzen we ons gelukkig dat er zoveel mensen betrokken zijn. Ook op de inzet van deze mensen heeft corona effect gehad. Directe contacten werden, begrijpelijk, vanuit veiligheid op een laag pitje gezet. We zien echter ook dat door het tijdelijk stopzetten, de verbinding her en der weer moeilijk tot stand komt. We hopen binnenkort iedereen weer in te kunnen zetten, zodat er weer waardevolle verbintenissen ontstaan tussen mensen met een hulpvraag en de mensen die zich graag willen inzetten voor een ander en daardoor zelf ook een waardevolle dag hebben.

Daar waar we samenwerken met burgerkracht initiatieven zoals bijvoorbeeld in Hollandscheveld, Grijpskerk of Noordbroek zien we (gelukkig) nog steeds dat er meer mensen zijn die iets voor hun medemens willen betekenen dan mensen die een hulpvraag stellen. In die zin kijken wij dan ook met een meer dan gemiddeld vertrouwen naar de toekomst met betrekking tot het helpen van mensen onderling in de buurt waar ze met elkaar wonen.

Waar ik steeds meer mee “worstel” is naamgeving/taal. Is degene die voor een buurvrouw in de straat boodschapjes doet “noaberhulp” aan het geven? En als degene voor wie de boodschapjes gedaan worden verhuist naar een verpleeghuis, is het dan opeens vrijwilligerswerk? Of zoeken we naar nieuwe woorden. Ik kom er nog niet uit…

Wanneer je zoekt op de verklaring van het woord vrijwilliger vind je vooral termen als onbetaald werk, al dan niet met een onkostenvergoeding. Maar is het werk? De een geeft wat en de ander haalt wat? Ik zie vooral mensen die in verbinding zijn met elkaar waarbij beiden wat halen en beiden wat brengen; aandacht, voldoening, waardevol bezig zijn, contact hebben…

In dezelfde denklijn zit voor mij ook altijd de vraag; zijn de vrijwilligers van ons of van het dorp of een wijk of van elkaar of van niemand? Een ding weet ik zeker en dat is dat er naar mijn idee altijd mensen onderling iets voor elkaar willen en kunnen betekenen. In de zoektocht van hoe we nu en in de toekomst willen SAMENleven met elkaar is wellicht nieuwe taal voor bestaande woorden ook helpend.

Wie heeft hierover ideeën of gedachten? Ik hoor het graag!

Roeli Mossel,

Bestuurder NNCZ waar de Zonnehof in Haren onderdeel van is