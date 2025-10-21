Handige weetjes in de buurt

Column:

Bibliotheek

4 nov. 10.15-11.30 uur gratis: Breinbieb, training geheugen door spel.

Iedere woensdag 14-15.30 uur Humanitas vragen beantwoorden of hulp bij formulieren invullen voor thuisadministratie.

Clockhuys

Op woensdag tussen 15 en 15.45 oefenen met kinderkoor 6 t/m 8 jaar en van 15.45- 16.45 uur

9 t/m 12 jaar. Doorlopende instroom.

30 okt. 19.45-22.15 uur start cursus Beeldhouwen II/Portret boetseren in klei beide: clockhuys.com

14 nov.10 uur Oliverroom, Up! Gesprek, onderwerp: Vrijheid. Iedereen welkom, gratis met koffie en iets lekkers. humanitas.nl

28 okt. 10-plm.13 uur Kookworkshop voor senioren met studenten van de Hanze 15 euro (vervoer en deelname). Aanmelden: clockhuysplein.com

Algemeen

8 nov. gratis pompoenen bij de dorpskerk door ondernemend Haren.

11 nov. Gorechtkerk 17-19 uur Iedereen welkom, met of zonder lampion, gezellig met koffie/thee en licht van veel kaarsen.

15 nov. Oud papier inzameling OBS de Wissel, Oosterhaar.

1 en 2 nov. parkeerterrein v.v. Gorecht inzameling oud ijzer

1 nov. 10.30-13.30 uur afval prikken met gezelligheid in centrum Haren, voor koffie, koek, soep en broodjes wordt gezorgd. Start bij Gorechthuis, opgave voor 27 okt. bij middengroep@pgharen.nl

Natuur

2 nov.14-15 uur Hortus bovenzaal theehuis (geen lift aanwezig): Lezing 10.000 jaar mensen en planten op de Hondsrug. Toegang 10 euro (vrienden Hortus 7,50, studenten 5,- euro ) + entreeprijs. Aanmelden: hortusharen.nl

8 nov. 11.30-15.30 uur Hortus Kerklaan Microscopiedag met verschillende microscopen en mini expeditie voor verzamelen materiaal of neem iets mee van huis voor bestudering. Reguliere entreeprijs.

30 okt. 20 uur Loughoes Kosterijweg Eelde, Groei en Bloei Haren-Eelde lezing bijzondere bollen en knollen door Harry Jans, leden gratis, niet-leden 5 euro. haren-groei.nl

Sport

Het is mogelijk proeflessen turnen, fit op muziek, floorball, peutergym en volleybal aan te vragen

bij hsv-haren.nl/aanvraag-proeflessen

1 nov. 13-17 uur Hoeksteen, P. Wierengaweg, schaakwedstrijd. schaakclubharen.nl

15 en 16 nov. oliebollen wedstrijd zeilen Zuidlaardermeer voor alle klassen 1 en 2 mansboot. Gratis soep, inschrijven: zvzuidlaardermeer.nl/oliebollen-2025.

4 nov. sportpark Glimmen 17.30-18.30 uur Voetbalfeest Autiteam Glimmen. autiteamglimmen.nl

Uitgaan

1 nov. Mellenshorst 18-22 uur Halloween spooktocht Ons Belang.

onsbelangoosterhaar.nl/activiteiten

1 nov.19 uur Biotoop Vleugel F-Biobar, Big Chonk Comedy Halloween, show 10 komedianten

entree gratis (verkleed is leuk), een donatie is welkom. biotoop.org/agenda

29-30 nov. Winter Wereld markt Onnen, Camping de Kleine Wereld aanmelden (ook voor standhouders): campingdekleinewereld.nl/winterwereldmarkt

Glimmen Groenenberg

12 en 26 nov. 10-12 uur Ontmoetingscafé, iedereen is welkom voor gezelligheid met

regelmatig activiteiten.

13 nov. 9-12 uur Quilting Béé, werken maken met lagen textiel, 1 x per maand.

19 nov. 20-22 uur, Kees Huizenga benefietavond Oekraïne, stichting De Leeuw Kyiv, entree 15 euro. geboektinharen.com

Noordlaren

2 nov.17-18 uur Bartholomeuskerk open met Allerzielen, gratis concert, liederen bij kaarslicht door Kleinoot. kleinoot.nl

Gezondheid

11 nov. Beatrixoord Uithoek 14-16 uur, presentatie aanvullende behandelingen COPD, entree gratis, maar zonder lekkere geurtjes. longfonds.nl

5 nov. 19.30 uur de Dilgt, Alzheimer café, praktische tips voor: “ als een verhuizing in zicht komt”.

Entree gratis met koffie/thee.