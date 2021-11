Opinie: Covid-19 is een natuurproduct

Column:

Door: Redactie

Columnist Huub van ’t Hek uit Haren is net als velen zoekende naar de context van de pandemie. En naar de lessen die Covid-19 ons wil leren. Het is een vervolg op de column in Haren de Krant van november 2021.

Door Huub van ’t Hek

Waar te veel levend organisme samenwoont op te weinig oppervlak grijpt de natuur in. De (bijna) verstikking leidt tot het ontstaan van een virus dat de boel weer uit elkaar drijft. Bij het ontstaan van gekke koeien ziekte, varkenspest en vogelgriep zijn wij niet verbaasd. Waarom dan wel bij het ontstaan van corona en/of covid? Omdat wij mensen onze plaats in de natuur zijn vergeten? Omdat wij mensen superieur zijn aan de wetten van de natuur?

Korte en lange termijn

Covid-19 is een heel natuurlijk product dat ons confronteert met ons collectieve wangedrag. Wij zitten elkaar in de weg en covid zegt, dat wij elkaar de ruimte moeten laten. Het is alleen niet gangbaar om die gedachtegang te volgen. Wij weten niet beter dan dat wij een ziektebeeld moeten bestrijden met behulp van chemische middelen. Dat is voor een heel korte termijn misschien een mogelijke oplossing, maar op de middellange en lange termijn werkt het niet.

Zorg en Arbeid of Ego en Kapitaal?

In 1947 wordt de Mont Pèlerin opgericht door 40 (!) filosofen, historici en economen. Onder hen Friedrich Hayek en Milton Friedman, de grondleggers van het neoliberalisme. Zij krijgen de Nobelprijs voor de Economie in 1987. In dat jaar nemen wij definitief afscheid van het Rijnlandse denken, dat uitgaat van de combinatie Zorg en Arbeid. Het wordt vervangen door het Angelsaksische model dat Ego en Kapitaal centraal stelt. Dat model vormt de grondslag voor het (laten) ontstaan van Covid-19.

Alle dienstverlening moet ineens als product worden benaderd. De mens wordt als homo economicus gezien als een puur kapitaalgoed. Het zal leiden tot de herinvoering van nieuwe vormen van slavernij.

Zie hoe de mens zich laat bedienen door de hulp van robotten, computers en algoritmen. Zie hoe heel weinigen er vandoor gaan met de macht over heel velen. Met de Oude Grieken vragen wij ons af: zijn de computers en de algoritmen de nieuwe Priamus of de nieuwe Kassandra?

Resultaat motiveert

De mens is zo arrogant, dat hij van mening is, dat niet alleen het ziektebeeld, maar ook het vaccin aan de mens moet gehoorzamen. Het ziektebeeld wil het niet en het vaccin kan het niet. Omdat Corona / Covid de natuur vertegenwoordigt en het vaccin de mens. En de natuur wil, dat wij mensen opnieuw leren ons neer te leggen bij de wetten van de natuur. Zolang wij dat niet doen, blijft de natuur ons lastigvallen.

Kijk nog even terug in de afgelopen twee jaar en lees nog eens goed wanneer wij het minste last hebben gehad van besmettingen. Gevaccineerd of ongevaccineerd? Toen wij grote afstand hielden of toen wij weer dicht tegen elkaar aan kropen? Toen het lekker warm was of juist heel koud? Precies, wij hadden de minste last op de momenten waarin wij gehoorzaamden aan de natuur. Als wij daartoe in staat zijn en blijven, zal corona ons verlaten. Als wij onze eigen arrogantie voorop blijven stellen, zal de crisis nog jaren duren.