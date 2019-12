Rubriek Old Go december 2019: Historicus Johan Huizinga en Haren

Column:

Door: Redactie

“Ken je het graf van Johans vader Dirk Huizinga op de Noorderbegraafplaats in Groningen?” Die vraag stelde Korrie Korevaart van Terebinth (stichting funerair erfgoed) me een poosje geleden. Ze had een artikel geschreven over de graven van de familie Huizinga in het “Nieuw Letterkundig Magazijn,” precies 100 jaar nadat Johan Huizinga z’n beroemdste boek was verschenen. Reden voor mij, gids in en op begraafplaatsen van de stad Groningen, om in de familie Huizinga te duiken. Dirk Huizinga, (1840-1903) woonde met echtgenote Jacoba Tonkens en later met Hermanna Margaretha de Cock in de stad Groningen. Hij was aan de universiteit van Groningen (RUG) hoogleraar fysiologie. Hij is begraven op de Noorderbegraafplaats. De Dirk Huizingastraat in de Oosterparkwijk is naar hem genoemd.

De tweede zoon van Dirk en Jacoba was Johan Huizinga, geboren in 1872. Na een studie aan het gymnasium ging hij studeren aan de RUG. Hij trouwde (1902) met jonkvrouw Mary Vincentia Schorer (1877-1914), die woonde op Toornvliet, Middelburg. Johan leerde haar kennen toen hij werkte op de HBS, Haarlem. In 1905 kwam Huizinga terug naar Groningen, werd hoogleraar geschiedenis aan de RUG en ging later wonen aan de Hereweg 183. Dit fraaie huis is Klein Toornvliet gaan heten, genoemd naar het landgoed waar Mary Vincentia woonde. Zij is jong overleden aan de Hereweg, toen gemeente Haren. Dat zal de reden geweest zijn dat ze begraven is op begraafplaats Eshof, Rijksstraatweg: eindje door de poort, direct voorbij de beukenheg naar links en dan vlak voorbij de eikenbomen.

Johan hertrouwde later met Auguste Alwine Caroline Marie Schölvinck, overleed in 1945 en werd begraven in het graf van zijn zoon te Oegstgeest, want hij wilde geen keus maken tussen zijn twee vrouwen. De grafsteen is een kopie van die op Eshof! Johan heeft veel geschreven waaronder het wereldberoemde “Herfsttij der Middeleeuwen” in 1919. Johan kreeg hiervoor inspiratie tijdens een wandeling langs het Damsterdiep.

Ook heeft hij in 1914 “Academia Groningana” (over 300 jaar RUG) geschreven.

Zijn naam leeft voort. In 1995 is het Johan Huizinga Instituut gestart: een onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis. Ook is er op de universiteit in Leiden jaarlijks een Johan Huizinga lezing over een cultuurhistorische of cultuurfilosofische onderwerp.

Henk Bakker

