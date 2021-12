Rubriek Old Go (december 2021)

Column:

Door: Redactie

Vlieghaven

“Inzake de vlieghaven-quaestie zal het laatste woord nog niet gesproken zijn,” schreef het Nieuwsblad van het Noorden (NvhN) in 1926 al over een noordelijk vliegveld. Wijze woorden die nog steeds geldig zijn.

Tot nu lukt het de mens niet dat slimmere diersoort, de vogel, na te bootsen. De bekendste persoon die het probeerde was wel Icarus. Met dramatische afloop. In 1903 lukte het de gebroeders Wright als eersten met een tuig te vliegen.

Vliegen is handig en omstreden. Elektrisch is vooralsnog een utopie.

De noordelijke gemeenten, provincies, KvK en vooral de KLM wilden omstreeks 1920 een vliegveld. Niet voor het vermaak, maar vooral voor het bedrijfsleven.

De KLM wilde een vliegveld vanwege een verbinding Schiphol – Hamburg. Groningen was toen al niet enthousiast. KLM verwachtte geen winst en wilde een passagiersgarantie van de gemeente Groningen.

In 1925 werden maar liefst elf plaatsen, zeven in de voormalige gemeente Haren, voorgesteld (1). Twee plekken sprongen er uit: Harenermolen en Eelde.

Hoge ogen gooide een geschikt terrein in Harenermolen aan het begin van de Hoge Hereweg, andere kant van het spoor. Het Nieuwsblad maakte zich er sterk voor, want overheden kwamen er niet uit. In Harenermolen was al een hotel/café (Bolhuis, wachtruimte), tramhalte naar/van de stad, aansluiting op de weg door Onnen en de Hoge Hereweg die onderdeel zou gaan worden van het Rijkswegenplan (asfaltweg door Appelbergen). Zie kaartje NvhN 8 november 1928.

Maar men kon niet tot een beslissing komen en in 1929 lag het plan stil. Geld leek vreemd genoeg geen probleem.

Al in 1927 bood Gezina Bähler-Boerma, oud-wethouder van de gemeente Eelde, de KLM per brief het terrein Hakenkampsveld aan. En terwijl er regionaal vooral over de locatie werd gediscussieerd bleek de gemeente Eelde niet stil te zitten. In het najaar 1930 kreeg Eelde zelfs toestemming voor aanleg.

Vochten de overheden om het been, de gemeente Eelde ging ermee heen. In 1931 was het dan zover en opende burgemeester Jan Gerard Legro het vliegveld en landde er voor het eerst officieel een vliegtuig, bestuurd door initiatiefnemer en oud-wethouder Haijo Hindriks uit Eelde op vliegveld Eelde.

Henk Bakker

(bronnen: Vliegveld Eelde 1931-2011, 80 jaar in vogelvlucht (1), Wiki en NvhN)