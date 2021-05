Rubriek Old Go mei 2021

Door: Redactie

Essen, vroeger… en nu

‘Lang geleden’, maar nog levend in de herinnering van nu levende mensen waaronder ikzelf, was Essen een ‘boerengehucht’. Dit mag wat negatief klinken, maar zo werd er in die tijd door velen naar gekeken. Boeren en tuinders vormden het leeuwendeel van de bewoners. Een achtergebleven gebiedje in het welvarende Haren, waar toentertijd geen mens naar toe wilde. In de 50-er jaren had men nog geen toiletten met waterspoeling en waren de pompen nog in gebruik. De koeien werden met de hand gemolken, bijna iedereen had wel kippen, een hond, een of twee geiten, een bleekveldje… Vrouwen werden aangesproken met ‘vrouw’ en de mans achternaam, en dat vond men heel gewoon.

Op zich was dit niet uniek. Maar Essen was voor het gevoel van de inwoners een vergeten gebied, waar misschien wel daardoor vooral het gevoel van saamhorigheid overheerste. Vooral hooien, toen zo weers- en daarmee tijdsgebonden, werd veel samengedaan. Iedereen die kon hielp mee, aan het eind wachtte de borrel natuurlijk. Behalve dat, iedereen die hulp nodig had deed nooit vergeefs een beroep op de buren.

Hoe anders is dat nu! Aan alle kanten rukt de bebouwing op. De groene long van Haren is ondanks andere beloften meer volgebouwd dan ooit verwacht. Sportvelden liggen om de hoek, industrieterrein Duinkerkenstraat en verder zuidwaarts richting Essen vormen al jaren een lelijk uitzicht. Het opstelterrein verkleint opnieuw de ruimte, hoewel het wandelpark velen uit de omgeving van Haren en Helpman een plezierige wandeling in de buurt biedt. Essen verliest haar eigenheid en rust.

Nu Haren gemeente Groningen is geworden en het noorden zichzelf enorme bouwambities wil opleggen neemt bij veel bewoners de onzekerheid over verdere insluiting toe. Essen, hoe verder?

Annemiek Bos