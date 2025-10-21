Rubriek van Oldgo Haren (oktober 2025)

Column:

Door: Redactie

Boeremapark

Eén van de parels van Haren is het Boeremapark. Vanaf zijn benoeming in 1910, op 30-jarige leeftijd, heeft burgemeester Boerema zich ingezet om van het agrarische Haren een welvarend forensendorp te maken. In 1934 nam hij het initiatief om van het drassige Lokveen, ongeschikt voor woningbouw, te veranderen in een ‘lusthof voor zijn geliefde Harenaren’. Het was crisis, het park is in het kader van de werkverschaffing door Harense werklozen met schop en kruiwagen aangelegd, zoals ook de Hortus De Wolf en het Groninger Stadspark. De natte ligging heeft het park in 1959 en 1960 parten gespeeld, het gazon stond volledig onder water. Boerema overleed plotseling in 1935, het park was nog niet af. Bij de opening een jaar later werd het nog naamloze park als eerbetoon naar Boerema genoemd. Het park kreeg een vijver en een hertenkamp. De zwanen, eenden en herten zijn door particulieren geschonken. De rust werd streng gewaarborgd, fietsen, destijds rijwielen, waren niet toegestaan. Honden werden geweerd om de watervogels en herten niet te storen, kinderen onder de 14 waren alleen onder begeleiding welkom.

Het park functioneert als een trefpunt van de hele bevolking, met viswedstrijden (nog steeds), concerten, gymnastiekdemonstraties. Deze zomer waren er tai chi lessen. Het is een prima locatie voor trouwfoto’s. Er werd ’s winters geschaatst en in de jaren 50 was het de plaats voor het vuurwerk op Koninginnedag (30 april) en de verjaardag van prins Bernhard (29 juni), middenin het broedseizoen. Een park van bijna 90 jaar heeft onderhoud nodig. In 1989 zijn door ijzel beschadigde bomen verwijderd en is de brug vervangen. Sinds 2010 bekommert de stichting Boeremapark zich om het park, op hun website vindt u oude foto’s en ansichtkaarten, en een lijst met namen en plaatsen van bomen.

Ingrid Smit voor Old Go