Rubriek: Wetenschap & samenleving door Heiko Jan Mein (april 20201)

Schone winkelwagentjes

We mogen weer meer winkelen, maar zolang we nog niet gevaccineerd zijn, blijven voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, een mondkapje op en het desinfecteren van gebruiksvoorwerpen belangrijk. Uit onderzoek blijkt echter dat veel winkelwagentjes of mandjes, zoals bij supermarkten, onvoldoende worden gedesinfecteerd en zorgen voor besmettingen. Diverse gebruiksvoorwerpen bevatten vaak nog tientallen virushoudende plekken. Reinigingsmethoden, zoals ‘zeepsopjes’, sproeivloeistoffen, UV-cabines, ozon-sproei-installaties en meer, geven meestal niet het gewenste effect. Vooral de ‘sopjes’ en sproeivloeistoffen blijken niet goed in staat om snel virussen te vernietigen. Er is veel onduidelijkheid en onwetendheid. Vaak wordt nog gedacht dat virussen te vergelijken zijn met micro-organismen, waardoor men geneigd is antibacteriële middelen te gebruiken. Om virussen te bestrijden moeten middelen echter een ‘virucide’ (virus-vernietigende) werking hebben. Een virus is feitelijk geen levend organisme, maar een bolvormig samenstelsel van ondermeer een genetisch molecuul en een eiwitmolecuul als mantel. Een virus bestrijden kan ondermeer door de genetische nucleïnezuren in het virus of de mantelmoleculen kapot te maken. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt voorwerpen verhitten, maar dat is niet altijd praktisch. Omgekeerd helpt temperatuurverlaging ook niet. Het werkt zelfs conserverend, omdat virussen beter behouden blijven bij kou. Ook worden soms UV-lampen gebruikt. Die methode werkt alleen ontsmettend als objecten daar zeer lange tijd in staan en met hoge stralingsdoses, maar dat is zelden het geval. Hetzelfde geldt voor ozon-douchecabines. Bij bedrijven die ozon-verneveling toepassen, moet veel ozon worden gebruikt en die stof is erg ongezond bij inademing. Wat goed helpt zijn reinigingsmiddelen die speciaal zijn aangewezen en vrijgegeven voor de bestrijding van virussen. Dat zijn middelen met een hoog percentage ethanol, isopropylalcohol, glycerol en waterstofperoxide. Deze hebben een goede virucide werking en vernietigen relatief snel de virus-eiwitmantels. Desinfectiemiddelen voor gebruiksvoorwerpen in winkels moeten snel werken. Bij voorkeur bevatten ze daarom de genoemde bestanddelen. Het is belangrijk dat daarop gelet wordt. De verpakking moet dat aangeven. Allen door reiniging met effectieve middelen kan virale besmetting door voorwerpen zoals winkelwagentjes worden voorkomen.

Heiko Jan Mein, fysisch chemicus.