Veel fietsers hadden een klik met ‘Betty’

Door: Redactie

In november werd in een column in Haren de Krant vol lof gesproken over deze verkeersregelaar, die van oktober tot maart haar werk deed tussen Haren en Groningen. Op de Verlengde Hereweg leidde ze fietsers om tijdens werkzaamheden aan het fietspad. In de column werd ze Betty genoemd en daags na verschijning spraken fietsers haar aan. Sommigen noemden haar zelfs ‘Betty’.

In het begin snapte ze niet wat er aan de hand was, tot een passant haar vertelde over de column. Betty viel op door haar vriendelijke uitstraling, iets wat niet alle verkeersregelaars is gegeven. Fietsers kregen een band met haar (meestal positief) en vaak werden haar lekkere dingetjes aangereikt. Een keer kwam een meisje zelfs aanzetten met een in een dikke laag folie ingepakte beker met zelfgemaakte warme chocolademelk tegen de kou. Betty was niet anoniem meer, maar een mens van vlees en bloed. Ze heeft een bewogen leven achter zich en vond uiteindelijk haar draai in dit werk, dat ze met passie en overtuiging doet. In weer en wind. Op ons verzoek schreef ze de onderstaande gastcolumn.

foto: Ze heet Martine, maar veel mensen kennen haar als Betty dankzij de column in Haren de Krant.

“Ik ben Betty”

Door Martine

Telefoon: aanvraag binnen voor één vaste verkeersregelaar voor zeven weken. Of ik dat wel wilde doen? Ja hoor, natuurlijk. En zo staat er ineens een geel poppetje bij de Verlengde Hereweg. Verwarring. Wat betekent dat armgezwaai en hoe moeten we nu fietsen dan?

Maar al snel wordt het gele poppetje een vertrouwd gezicht. Het wordt een mens. Het wordt Betty… Vanaf dat moment was het voor mij ook niet gewoon een klus, maar begon het een persoonlijk leuke ervaring te worden. Mensen raakten geïnteresseerd in mijn persoontje en maakten contact. Jij staat hier elke dag, niet? Heb je het niet koud? Waarom heb je geen stoel, zodat je even kunt gaan zitten? Hoe doe je dat met eten als je geen pauze hebt? En wat nu als je naar de wc moet? Is het niet saai hier zo te staan de hele dag? Op dat laatste: nee, het was absoluut niet saai dankzij de vele persoonlijke aandacht. Er werd de hele dag door getoeterd en gezwaaid en er stopte regelmatig iemand om even een praatje te maken.

En als er even niets van dat alles was, dan vermaakte ik mezelf wel door een liedje te zingen/fluiten of mijn zelfbedachte kentekenbingo-spelletje te spelen.

De zeven weken zijn er achttien geworden uiteindelijk. Ik heb nog niet eerder zo lang op één plek gestaan, maar het was een waanzinnig leuke ervaring door de persoonlijke contacten en de verwennerij met allerlei attenties van velen. Er werd regelmatig tegen me gezegd: “We gaan je nog missen straks” , maar ik denk dat ik jullie nog harder ga missen eigenlijk, jullie zijn vast snel weer gewend aan het weer rechtdoor kunnen fietsen en alles weer bij het oude. Vanuit mijn hart bedankt aan alle lieve mensen, die dit voor mij bijzonder hebben gemaakt en waardoor ik met trots zeg: Ik ben Betty! Wie weet tot ziens?