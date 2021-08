Webcolumn J.E. Bosch uit Haren (augustus 2021)

Column:

Door: Redactie

Sport

Sinds het afgelopen weekend rolt het welbekende bruine monster weer over de nog frisgroene grasmatten en mogen de voetballiefhebbers de lange tijd leeg gebleven tribunes weer bevolken. Verder kunnen we de komende weken weer genieten van de fraaie Spaanse landschappen die regelmatig voorbij komen via de Vuelta. En de hardfietsers volgen we uiteraard ook! Genoeg te sportkijken derhalve. En als u nog niet uitgekeken was op de Olympische Spelen, dan kan men nog een keer in de herhaling via de Paralympics die binnenkort van start gaan.

Overigens heb ik wel genoten van de gewone Spelen. Liefst 36 medailles werden binnengesleept. Nog nooit in de Olympische geschiedenis won Nederland zo veel medailles. “Onze eigen” Sifan won twee gouden plakken en een bronzen. Ze liep zo hard (oerend zouden ze in Twente zeggen) dat de camera haar nauwelijks bij kon houden. En wat te denken van die acht jongens in die roeiboot. Met zestien riemen zagen ze kans om als eerste de finishlijn te doorklieven. En dat ook nog zonder stuurman! Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar er waren ook bloopers. Zo duurden voor judoka Henk Grol de spelen slechts 25 seconden en nam de hals over kop naar voren gespurte Van der Poel de uitdrukking wat al te letterlijk op en dus: weg goud. Ik hoorde de zwemster Ranomi Kromowidyoga opgewekt en blij van zin zeggen, dat ze nog nooit zo’n mooi 4e plaats had veroverd!

Wel beste lezer (m/v) voor mij als sporter geldt alleen de eerste plaats! Omdat dit tot de onmogelijkheden behoort doe ik derhalve ook aan geen enkele wedstrijd mee!