Webcolumn J.E. Bosch (februari 2021)

Column:

Door: Redactie

Avondklok

Als ochtendmens heb ik weinig of geen last van de avondklok. Meer last heb ik van al dat geouwehoer erover. Gisteren weer een grote chaos over het al dan niet onmiddellijk stilzetten van die avondklok. Na overrijp beraad wisten opgewonden bewindslieden, rechters, landsadvocaat en viruswaarheidsvinders de klok dusdanig op te winden dat hij voorlopig even weer rustig door kan blijven tikken. Nou beste lezer (m/v), ze doen maar! Ik zit lekker, zowel voor als na negenen, in mijn luie stoel en lees een spannende Henning Mankell met een Beerenburgje en een blokje Old Amsterdam onder handbereik.

Avondklok of niet. Volgende maand mogen we weer stemmen. Vier jaar geleden heb ik u daarover in deze column ook al eens benaderd, maar ook nu zal ik mij weer te buiten gaan aan het raadplegen van de diverse kieswijzers. Daar word je ongetwijfeld wijzer van. U heeft ruime keuze geachte lezer (m/v). Want er doen maar liefst 37 partijen mee! Zevenendertig….Nederland op zijn breedst zou je haast zeggen. Het zal zeker een maand kosten om al die verkiezingsprogramma’s door te worstelen. Ik wens u daarbij veel sterkte toe; maar wel stemmen hoor!