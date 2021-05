Webcolumn J.E. Bosch, Haren (mei 2021)

Column:

Vrijdag

In een inmiddels reeds aardig grijs geworden verleden had ik tijdens mijn dienstverband met het toenmalige RKZ (thans Martini ZKH) een collega, genaamd Henk Kappelhof, die aldaar werkzaam was als postrondbrenger. Door ons werd hij schertsend de postduif genoemd. Op vrijdag had hij doorgaans een destijds gevleugeld geworden uitspraak: Op zijn Engels/Nederlands voegde hij ons dan toe: “To day it’s Friday en Friday is a happay day, want morgen i am vray!”

Des donderdags heb ik een enigszins vergelijkbaar gevoel ten aanzien van de vrijdag. Op die dag verschijnt ons aller DvhN met de vrijdagsbijlage die zeer toepasselijk “Vrijdag” is genoemd. Op pagina 2 van deze bijlage staat hij afgebeeld. In driedelig kostuum, soms met en soms zonder steunstok: J.P. Rawie! Elke vrijdag pak ik dan ook de vrijdagbijlage en duik als eerste leesactiviteit meteen in zijn wekelijkse bijdrage. Ik kan daar om zo te zeggen mateloos van genieten. Vooral de wijze waarop hij de diverse onderwerpen weet te benaderen en de keuze van de woorden spreken zeer tot mijn verbeelding. Ik hoop dan ook dat de heer Rawie ondanks zijn gevorderde leeftijd nog geruime tijd mag doorgaan met het deze prachtige geschriften.

Van een geheel ander kaliber zijn dan weer de wekelijkse bijdragen in de zaterdagbijlage van Daniel Lohues. Soms aandoenlijk, soms wat oubollig maar daarom toch ook zeer lezenswaardig.

Een maandelijkse column die ik ook altijd lees staat in Haren de Krant. Die lees ik echter meer uit nieuwsgierigheid dan uit bewondering. Ik ben totaal niet gecharmeerd van zijn manier van schrijven, maar toch weet ik nu dank zij de heer H. van ’t Hek sinds vorige maand waartoe ik eigenlijk op aarde ben!