Webcolumn J.E. Bosch (juni 2021)

Column:

Door: Redactie

Tom Poes

In een wat desolaat ogend landschap plaatste de welbekende Marten Toonder ooit het stadje Rommeldam. In de naaste omgeving van dat stadje situeerde hij het slot Bommelstein, bewoond door een heer van stand voor wie geld geen rol speelde genaamd Olivier B. Bommel. Hij werd in dat slot bijgestaan door zijn hondstrouwe bediende Joost en werd regelmatig bezocht door zijn jonge vriend Tom Poes met wie hij er in de oude schicht regelmatig op uittrok en meestal verward raakte in allerlei vreemde en vaak hachelijke situaties. Vaak moest de slimme Tom Poes dan een list bedenken om heer Bommel weer uit de penarie te helpen. Kostelijke stripverhalen met vaak een prachtig taalgebruik.

Ook in het Groningse Haren hebben wij sinds kort een fraai kasteel. Ja, er zijn er vast en zeker wel meer want het gezegde luidt immers nog altijd “my home is my castle.” Maar ik heb het hier in feite over de fraaie villa aan de Rijksstraatweg die bewoond wordt door een andere heer van stand, de heer A. Robben. Ik neem bij dezen de vrijheid om deze fraaie villa Slot Robbenstein te noemen. Of heer Robben daar ook wordt bijgestaan door een Joost als bediende? Joost mag het weten. En in plaats van een oude schicht zal hij zich zeker bedienen van een supermoderne elektrisch aangedreven BMW-schicht of iets soortgelijks. Begrijp mij goede beste lezer (m/v): ik gun heer Robben een en ander van harte hoor. Maar waar ik eigenlijk naar toe wil is dat ik vind dat een bekend en beroemd sportman/artiest eigenlijk op of kort na het hoogtepunt zou moeten stoppen.

Het Tobben dubt nog over de vraag of hij nog een jaartje aan zijn roemruchte voetbalcarrière zal toevoegen of niet. Wellicht is er een soort Tom Poes die al of niet met een list bewerkstelligt dat hij de juiste keuze maakt. Dat zou dan beklonken kunnen worden met een eenvoudige doch voedzame maaltijd in slot Robbenstein.