Webcolumn J.E. Bosch uit Haren (april)

Bord op schoot

Op zekere avond is het dan zover. De langverwachte Bekerfinale tussen Ajx en PSV gaat om 18.00 uur van start. De echte voetbalenthousiasteling wil daarvan uiteraard geen minuut missen en zet zich in zijn luie stoel voor zijn 60 inch grote beeldscherm met het bord op schoot. Ikzelf ben daar echter een fervent tegenstander van. Heeft vrouwlief haar stinkende best gedaan om vanavond eens een heerlijk avondmaal te bereiden gaat manlief doodkalm voor het scherm zitten eten. Andersom kan natuurlijk ook. Nee beste lezer (m/v) mijn echtvriendin en ik zitten te allen tijde gezellig aan tafel van onze culinaire hoogstandjes te genieten.

Maar vorige week is ons streven jammerlijk doorkruist met de overheidsmaatregelen wegens Covid 19. Tijdens een korte vakantie op het mooi Vlieland werden de door ons bestelde maaltijden weliswaar keurig door het uiterst vriendelijke personeel aan onze kamerdeur afgeleverd en zo zaten wij met het bord op schoot voor het beeldscherm. Die stond tijdens de maaltijd weliswaar op zwart, maar toch. Over het hotel niets dan goeds hoor en het eten was ook uit de kunst, maar ik was blij dat ik eenmaal weer thuis lekker aan tafel kon eten.

Is het u trouwens ook opgevallen, dat de wijze waarop men elkaar tegenwoordig begroet aan het veranderen is? Normaliter was de vraag als men elkaar een tijdje niet had gezien: “Hoe gaat het? Maar de laatste tijd is het steeds vaker: “Ben je al geprikt?” Mijn antwoord is dan vaak: ”Ja, vorige zomer al!” Op de verbaasde blijk van mijn opponent antwoord ik dan vaak “Door een wesp!”

NB: Begin mei ga ik voor het echie!