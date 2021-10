Webcolumn J.E. Bosch uit Haren (oktober 2021)

Column:

Miljarderen

Spelen met miljarden zou je kunnen zeggen. In de afgelopen tijd heeft onze overheid (mis- of demissionair) ettelijke miljarden beschikbaar gesteld als steun voor de vele ondernemers die in de problemen kwamen als gevolg van die vermaledijde coronatoestanden. Waar halen ze al dat geld vandaan, zo zou je je in gemoede kunnen afvragen. Niet zo lastig te beantwoorden zou ik zeggen. De BTW, de Accijns, de IB, de EB en als die andere B’s; vul zelf maar in. En als je dan tekort komt? Tja. De slogan luidt weliswaar nog steeds “geld lenen kost geld”!” Maar als het om miljarden gaat dan krijg je tegenwoordig nog geld toe voor een fikse lening. Dan dus maar lenen bij de buren? Neem bijvoorbeeld de pensioenfondsen. In de media lees je te hooi en te gras hoe rijk de Nederlandse fondsen zoal zijn. Alleen als het ABP en het PZFW hebben naar verluidt zo’n slordige 500 miljard in de pot. (een 5 met 11 nullen). Alleen al van het jaarlijks te halen rendement zou je de pensioenen van alle rechthebbenden zo met minstens 10% kunnen opplussen. Maar nee, dat mag niet van de (de)missionarissen. Die hebben een zogenaamde dekkingsgraad vastgesteld. En zolang die onder de 110% ligt wordt er niet geïndexeerd.

Intussen zijn de kosten van mijn levensonderhoud de laatste tijd wel fors gestegen. Ik ben dik 10% meer kwijt voor mijn boodschappen. Toch is het een kwestie van aanpassen. Ik sla nu sinds kort voor 15% minder in zodat ik er per saldo nog 5% op vooruit ga. En dus heeft Cruyff zaliger toch weer gelijk…… “Elk nadeel hep se voordeel!”