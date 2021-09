Webcolumn J.E. Bosch september 2021: Dromen bedrog?

Column:

Door: Redactie

Met enige regelmaat ben ik in het holst van de nacht mijn fiets kwijt. Ik breng dan op klaarlichte dag een bezoek aan de een of andere instelling en kan bij terugkomst mijn rijwiel niet terugvinden. Het is me met de auto ook al meermaals overkomen. Zo ben ik al menig rijwiel kwijtgeraakt. Gelukkig maar…. Dromen zijn bedrog. Hoewel…. Onlangs fietste ik weer eens naar de kern van ons fraaie dorp en daar aangekomen ontdekte ik rond de dorpskerk een aantal kraampjes. Er bleek een vakantiemarkt te zijn georganiseerd. Zo stond er ook zo’n kraampje bij het bekende bankje naast de kerk. Op dat bekende bankje stond de heer Bloemink met een roeptoeter het publiek op te wekken om toch vooral het kraampje naast zijn bankje te bezoeken. Achter een met folders volgeladen tafel stond een struise doch niettemin prachtig mooie Surinaamse in een KLM-achtig blauw mantelpakje vliegreizen naar diverse exotische bestemmingen aan te prijzen. Mijn oog viel op een vliegreis van Eelde naar Texel. Tot mijn vreugde bleken daarvoor nog net twee stoelen vrij te zijn. Er werd wel bij verteld dat de reis plusminus 3,5 uur zou duren. Er bleek een tussenlanding op Ameland nodig. Dit om de accu’s van het kennelijk elektrisch vliegtuigje (een 4-persoons Pipercupje) bij te laden.

Maar goed met twee tickets op zak en een bosje rozen voor de vrouw weer op weg naar huis. Maar helaas….. fiets zoek!

Over de vliegreis kan ik u op dit moment helaas geen nadere informatie verstrekken, die moet nog gedroomd worden!