Concert organist Sietze de Vries op 21 november in de Dorpskerk.

In het kader van het 800-jarig bestaan van de Dorpskerk én het 250-jarige Hinsz-orgel in de kerk, wordt op21 november 20.00 uur een feestelijk concert georganiseerd met als solist de internationaal vermaarde improvisator Sietze de Vries.

De aanvang 21 november is 20.00 uur. Toegang gratis, bij de uitgang is een collecte. Onder de foto meer informatie.

Het programma

Michael Praetorius (1571-1621):

Suite de Danses (Terpsichore, 1612)

Entree du Ballet

Spagnoletta

La Bouree

Galiarde

Ballet des coqs

Courante

Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621):

Psalm 23 ‘Mein hütter undt mein hirtt’ (koraal en 3 versus)

Heinrich Scheidemann (ca.1595-1663):

Jesu, wollst uns weisen

Praeambulum d-moll

Dietrich Buxtehude (1637-1707):

Wie schön leuchtet der Morgenstern (2 versus) BuxWV 223

Sietze de Vries (*1973):

Improvisatie

Over de organist

Sietze de Vries is internationaal werkzaam als concertorganist en kerkmusicus.

Hij ontving zijn orgelopleiding onder anderen van Wim van Beek en Jos van der Kooy. Bij laatstgenoemde docent studeerde hij eveneens improvisatie, net als bij de illustere Jan Jongepier. Naast zijn bachelor en master diploma’s, is hij in het bezit van de bevoegdheidsverklaring I Kerkmuziek en de aantekening improvisatie. Tijdens en na zijn studie aan de conservatoria van Groningen en Den Haag maakte hij naam door niet minder dan vijftien prijzen te winnen bij diverse orgelconcoursen. Een afsluitend hoogtepunt van deze periode was het winnen van het internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002.

In het nieuwe millennium nam de carrière van Sietze de Vries ook internationaal een hoge vlucht: hij concerteert, doceert en jureert in vele Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Zuid-Afrika en Australië. Als docent is hij verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en hij is organist van de Groningse Martinikerk als opvolger van Wim van Beek. In zijn functie van artistiek leider van het Orgel Educatie Centrum Groningen, promoot hij het historische orgelbezit van de provincie, met als uitvalsbasis de Petruskerk te Leens.

Naast zijn werk als concerterend en docerend organist, is Sietze de Vries internationaal actief als excursieleider, geeft hij lezingen en masterclasses, maakt hij mediaproducties en produceert hij speciale kinderprogramma’s rondom het orgel. Zijn betrokkenheid bij het ontwikkelen van jong talent blijkt ook uit het feit dat hij vaste begeleider is van de bekende Koorschool Noord Nederland (Roden Girl Choristers). Artikelen van zijn hand over kerkmuziek, orgelbouw en improvisatie verschijnen regelmatig in diverse internationale bladen.

www.sietzedevries.nl