24 t/m 28 juli BioTOPvakantieweek in Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

In de eerste week van de zomervakantie is er een creatieve kinderweek op de Biotoop: de bioTOPvakantie. De eerste jaren was dit bij de open Kas op het Zuiderveld met zo’n 35 kinderen. Sinds vorig jaar zijn we op het Noorderveld en heeft men een kleinere groep kinderen, van 8 t/m 12 jaar.

Alette de Groot: “We zijn de hele week vooral veel buiten onder de bomen en onder het dak van de overdekte-maar-toch-openlucht locatie, een verlaten hoenderren. Elke dag krijgen de kinderen bijzondere workshops op het gebied van natuur, kunst, muziek, filosofie, en daarnaast altijd veel spel (outdoor/circus). Tussendoor mogen we kippen voeren, hondjes knuffelen en nog meer tekenen, knutselen en spelen. Wij bezorgen uw kind een onvergetelijke week. Actief, inspirerend, gezellig en relaxed. Dagelijks is een enthousiast team van professionals op de been om uw kind te begeleiden. Kijk op de site voor meer informatie en een sfeerimpressie.”

www.biotopvakantie.nl