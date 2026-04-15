Gemeente: geen sloop in Kerkstraat

Wethouder Rik van Niejenhuis zegt dat voor de twee verpauperde huisjes van Albert Heijn aan de Kerkstraat geen sloopvergunning verleend zal worden.

Ook zal de woonbestemming niet worden gewijzigd. De gemeente werd in december nadrukkelijk op deze situatie gewezen door een artikel in Haren de Krant. In de gemeenteraad stelde Van Niejenhuis dat voor de gehele gemeente wordt gewerkt aan een leegstandsverordening, zodat eigenaren die woningen of bedrijfspanden bewust leeg laten staan kunnen worden aangesproken.

Een reactie van Albert Heijn (Ahold) is niet te verkrijgen. De voorlichters van het concern reageren niet of zonder inhoud op vragen over de situatie in Haren. Zoals bekend laat het bedrijf twee woningen aan de Kerkstraat bewust verpauperen omdat de gemeente het niet toestaat dat ze worden gesloopt ten behoeve van parkeerplaatsen. De huisjes uit 1903 zien er troosteloos en haveloos uit, twee woonadressen blijven sinds 1983 ongebruikt. De gemeente gaat contact opnemen met Ahold om hen te wijzen op de onwenselijke situatie.



Wethouder Rik van Niejenhuis