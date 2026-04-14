Criminele jeugd laat weer van zich horen

Door: Redactie

Maandag 13 april mag de boeken in als een dag waarop jongeren op de rand van criminaliteit in Haren weer van zich deden spreken. Er waren maar liefst drie incidenten waar de politie aan te pas kwam.

Over de eerste twee incidenten berichtte RTV Noord uitgebreid. Het gaat om Spaanse scholieren die tijdens een uitwisseling met het Harens Lyceum deelnamen aan een sportevenement. Tot twee keer toe zijn deze Spaanse kinderen bedreigd met iets wat op een wapen leek. Nabij het station en later nabij Albert Heijn in de Kerkstraat werden Spaanse en Nederlandse scholieren bedreigd en gedwongen te knielen en excuses te maken aan de belagers. Waarom dat moest is vaag, maar de vernedering maakte grote indruk. Naar verluidt zijn beide incidenten door de daders gefilmd, als ware het een ‘challenge’ die in opdracht werd uitgevoerd. De politie is erbij gehaald, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Zie https://www.rtvnoord.nl/112/1396918/scholieren-harens-lyceum-bedreigd-vernederd-en-gefilmd-ze-moesten-knielen-en-sorry-zeggen

Later op de dag publiceerde de politie een foto van de Mellenssteeg, waar iemand met een hamer was bedreigd en beroofd van een fiets. Volgens de politie is in deze zaak een verdachte aangehouden.

Ondanks de aanpak van overlastgevende jongeren in Haren door gemeente, handhaving en politie heerst er op dit moment toch een wat grimmige sfeer rond jeugd in Haren. De indruk bestaat dat het een kleine groep jongeren is die afglijdt naar donkere diepten van crimineel gedrag terwijl verreweg de meeste jongeren hier niets mee te maken hebben. Wanneer die onschuldige jongeren zich (desnoods anoniem) via de krant willen uitspreken over deze situatie (hoe ervaren zij de onrust?), zijn ze welkom bij de redactie van Haren de Krant: redactie@harendekrant.nl

Oproep

Wie helpt de politie met de verschillende onderzoeken? Heeft u tips, kent u daders of ben je zelf dader en wil je hulp om toch iets van je leven te maken? Bel 0900-8844.