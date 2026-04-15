Vissen bij Sassenhein voor mensen met een beperking, wie wil meedoen?

Op zaterdag 4 juli verandert de waterkant in Haren in een plek van ontmoeting, ontspanning en inspiratie. De Sportvisunie organiseert in samenwerking met hengelsportvereniging HC Sassenhein een bijzondere editie van Toegankelijk Samen VISsen: een volledig verzorgde visdag voor iedereen die graag buiten actief wil zijn, maar daarbij wat extra ondersteuning kan gebruiken.

Tijdens deze dag vissen deelnemers samen met een persoonlijke VISmaat. Deze vrijwilligers begeleiden bij het vissen, zorgen voor het benodigde materiaal en creëren een veilige, ontspannen sfeer waarin iedereen kan meedoen. Met of zonder ervaring. De Sportvisunie verzorgt het aas, faciliteiten, lunch voor deelnemers en vrijwilligers en natuurlijk koffie en thee. Deelname is volledig gratis. De organisatie richt zich op mensen die graag willen genieten van de natuur, maar voor wie deelname aan reguliere activiteiten soms een drempel vormt. Ook zorgcentra en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om deelnemers aan te melden of om zelf inspiratie op te doen voor toekomstige Samen VISsen-uitjes.

“Het gaat niet alleen om vissen,” benadrukken de organisatoren. “Het gaat om samen zijn, nieuwe ervaringen opdoen en even helemaal tot rust komen aan het water.” Wie meer wil weten of zich wil aanmelden, kan terecht op de website van de Sportvisunie of klik direct op deze link: Toegankelijk Samen Vissen Noord