Opinie: aanpak van jeugdoverlast in bredere context

Door: Redactie

Elders op deze homepage reageert een zekere Zoey op de situatie met jongerenoverlast in het dorp Haren. Dit betoog is zo genuanceerd en voorzien van lezenswaardige ideeën, dat we dit stuik hier als opiniestuk in de tijdlijn publiceren.

Door Zoey (naam en adres niet bekend bij redactie)

Een vorige herinrichting van het Raadhuisplein en directe omgeving vond plaats nog maar enkele jaren geleden, niet waar? Als de gemeente zoveel extra geld heeft, zou het misschien beter en logischer zijn om deze middelen aan de verbetering van de veiligheidssituatie in het centrum en in het hele dorp te besteden, i.p.v. het onlangs heringerichte opnieuw in te willen richten? Om het probleem met de jeugdoverlast, die een paar jaar geleden in Haren begon zich voor te doen, werkelijk effectief op te lossen en ervoor te zorgen, dat bewoners zich veilig en gemoedelijk op straat voelen op elk moment van de dag, zoals voorheen.

De politie zegt de namen en adressen van overtreders te kennen, maar deze ‘kennis’ heeft blijkbaar weinig effect.

De overlast keert met tussenpozen terug. De huidige straf voor jonge daders om gedurende 12 uur op de plek van

hun aanval op voorbijgangers niet te mogen verschijnen, en zo meerdere keren achter elkaar, kan uiteraard niemand afschrikken, eerder juist stimuleren.

Als de politie niet over voldoende middelen beschikt (mankracht, indrukwekkende strafregels), kan de gemeente

wellicht beveiligers (boa’s / werknemers van particuliere beveiligingsbedrijven) inhuren om in het dorp te laten

patrouilleren? Om incidenten te kunnen voorkomen, i.p.v. ze pas achteraf te proberen af te handelen, nadat mensen, waaronder kinderen, al getraumatiseerd zijn geraakt. Om het hooliganisme te bestrijden door middel

van de zichtbare aanwezigheid van de handhavers, met toestemming voor zo nodig harde aanhoudingen en het inboezemen van de gedragsregels. De daders moeten duidelijk begrijpen, waarom een aanhouding niet in hun belang is.

Zoals bekend kan de bestraffing alleen nauwelijks een harmonieuze en duurzame oplossing opleveren. Jongeren

moeten een aantrekkelijk alternatief zien voor afwijkend gedrag en de gevolgen daarvan – kansen voor een succesvol maatschappelijk geaccepteerd leven met behulp van mentale ontwikkeling door zich in de vrije tijd bezig te houden met interessante onderwerpen in ontwikkelingsgroepen, communicerende met leeftijdsgenoten met normaal gedrag.

Nadat de gemeente Groningen de gemeente Haren had geabsorbeerd, bleef er een mooi, groot, modern gebouw

van het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein over. Op de begane grond daarvan worden nog steeds

documenten op aanvraag uitgegeven. Persoonlijk was ik heel blij met deze mogelijkheid, totdat ik enkele keren

de verbazingwekkende incompetentie van medewerkers van deze afdeling tegenkwam, in de zaken, die gemakkelijk opgelost werden in het gemeentehuis in de Stad. Iets een klein beetje ingewikkelder dan een eenvoudige ID / rijbewijs aanvraag stort hen in verwarring.

Maar zelfs als deze afdeling in Haren blijft functioneren, bijv. voor het gemak van oudere mensen, wat zou het mooi zijn om in dit gebouw zoiets als een ‘Huis van Jeugdige Creativiteit’ te vestigen! Met clubs om er allerlei dingen te leren: van toegepaste technische vaardigheden zoals bijv. vliegtuigmodel bouw, automotive design, IT, tot meer theoretische ‘Fascinerende astronomie / wiskunde’, een archeologische club, tot het bespelen van muziekinstrumenten, schaken en theater. Onder leiding van zorgvuldig geselecteerde professionele en enthousiaste leerkrachten met een fatsoenlijk salaris, die ook in staat zijn om onder andere met ‘moeilijke jeugd’ te werken. Zulke jeugd moet op de hoogte gebracht en geïnteresseerd worden in deze clubs (zo nodig

op aandringen van de handhavers of jeugdzorg medewerkers). Hun ouders zullen het blijkbaar niet willen of kunnen betalen. Laat de gemeente dit project volledig subsidiëren – voor alle kinderen, niet alleen problematische, zodat niemand zich benadeeld voelt. Laat het belastinggeld besteed worden aan extra jeugdontwikkeling, waarvan de voordelen in de wereld van morgen moeilijk te overschatten zijn.

Oproep aan de gemeente: verwijst u niet naar het bestaande systeem van de jeugdzorg, het zit ernstig vast in de regio, zoals in het nieuws herhaaldelijk is gemeld. Investeert u in de veiligheid van de omgeving en in de ontwikkeling van jongeren, opdat ze geen bedreiging voor medemensen kunnen vormen, en in de toekomst waardevolle leden van de gemeenschap kunnen worden!

Dit is onvergelijkbaar veel belangrijker dan wéér een herverbetering van de externe inrichting van het dorpscentrum.

Als deze ideeën weerklank vinden bij de lezers, kan deze tekst (eventueel gecorrigeerd en aangevuld) worden doorgestuurd naar de gemeente als een collectieve oproep. Als de krant hem kan doorgeven aan de bevoegde gemeentelijke afdeling, zou geweldig zijn.