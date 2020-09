30 km/u-zone in Haren een wassen neus?

Door: Redactie

De voormalige gemeente Haren geloofde in 30 km/u-zones. Vrijwel in alle wijken binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Maar niet overal is dat juridisch spijkervast. Een weg moet namelijk zijn ingericht als erfontsluitingsweg alvorens je de 30 km/u kunt handhaven. Anders gezegd: wie in Haren nu het bord 30 negeert, komt er meestal mee weg. De politie handhaaft niet wegens de zinloosheid ervan.



